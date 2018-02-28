MLB notebook: Royals sign first baseman Lucas Duda to one-year, $3.5 million contract

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Kansas City Royals first baseman Lucas Duda fields the ball during a drill before a spring training game against the Cincinnati Reds, Wednesday in Surprise, Ariz. (AP Photo/Charlie Neibergall)
Associated Press
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