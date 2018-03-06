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MLB notebook: Royals sign Jon Jay to 1-year deal
Published: March 6, 2018 - 11:23 PM
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Associated Press
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