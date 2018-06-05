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MLB notebook: Yankees’ Jordan Montgomery to have Tommy John surgery on elbow
Published: June 5, 2018 - 11:15 PM | Updated: June 5, 2018 - 11:30 PM
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Associated Press

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