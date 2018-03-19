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MLB notebook: Yankees OF Jacoby Ellsbury to start regular season on DL
Published: March 19, 2018 - 11:22 PM
Associated Press
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