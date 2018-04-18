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MLB roundup: A’s beat White Sox in 14-inning, nearly 6-hour game
Published: April 18, 2018 - 10:51 PM | Updated: April 18, 2018 - 11:18 PM
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