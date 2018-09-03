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MLB roundup: A’s top Yankees, continue wild car race
Published: September 3, 2018 - 10:23 PM | Updated: September 3, 2018 - 10:56 PM
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