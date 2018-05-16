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MLB roundup: Bartolo Colon leads Rangers to 5-1 win over Mariners; Blue Jays crush Mets 12-1
Published: May 16, 2018 - 11:04 PM | Updated: May 16, 2018 - 11:24 PM
Associated Press
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