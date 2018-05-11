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MLB roundup: Blue Jays beat Red Sox 5-3 in 12 innings; Yankees fall 10-5 to Athletics; Orioles beat Rays 9-4
Published: May 11, 2018 - 11:26 PM | Updated: May 11, 2018 - 11:36 PM
Associated Press
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