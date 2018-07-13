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MLB roundup: Blue Jays defeat Red Sox; Pirates beat Brewers
Published: July 13, 2018 - 11:21 PM | Updated: July 13, 2018 - 11:27 PM

Associated Press

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