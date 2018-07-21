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MLB roundup: Iglesias drives in 4 as Fiers, Tigers blank Red Sox 5-0
Published: July 21, 2018 - 11:18 PM
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