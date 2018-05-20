MLB roundup: Mariners rally late, beat Tigers 3-2 in 11 on Segura’s hit

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5BTUVSSUNBTiBMRUFHVUU6IE1hcmluZXJzIDMsIFRpZ2VycyAyPC9wPgo8cD5NaXRjaCBIYW5pZ2VyIGhpdCBhIHR5aW5nIHR3by1ydW4gaG9tZXIgaW4gdGhlIG5pbnRoIGlubmluZyBhbmQgSmVhbiBTZWd1cmEmIzgyMTc7cyBSQkkgc2luZ2xlIGluIHRoZSAxMXRoIGdhdmUgaG9zdCBTZWF0dGxlIGEgdmljdG9yeSBvdmVyIERldHJvaXQgb24gU3VuZGF5LjwvcD4KPHA+TWlubmVzb3RhIHN0YXJ0ZXIgRnJhbmNpc2NvIExpcmlhbm8gdG9vayBhIG5vLWhpdHRlciBpbnRvIHRoZSBzZXZlbnRoIGJ1dCBjbG9zZXIgU2hhbmUgR3JlZW5lIGJsZXcgaGlzIHRoaXJkIHNhdmUgb2YgdGhlIHNlYXNvbiwgZ2l2aW5nIHVwIEhhbmlnZXImIzgyMTc7cyAxMXRoIGhvbWUgcnVuIG9uIGFuIDAtMiBwaXRjaCB3aXRoIG9uZSBvdXQuPC9wPgo8cD5TZWNvbmQgYmFzZW1hbiBEZWUgR29yZG9uIGxlZCBvZmYgdGhlIDExdGggd2l0aCBhIHNpbmdsZSBhZ2FpbnN0IEJ1Y2sgRmFybWVyICgwLTMpLCBzdG9sZSBzZWNvbmQsIHRoZW4gc2NvcmVkIG9uIFNlZ3VyYSYjODIxNztzIHNpbmdsZSBkb3duIHRoZSByaWdodC1maWVsZCBsaW5lLiBOaWNrIFZpbmNlbnQgKDItMSkgc3RydWNrIG91dCB0d28gaW4gaGlzIG9uZSBpbm5pbmcgZm9yIHRoZSB3aW4uPC9wPgo8cD5SZWQgU294IDUsIE9yaW9sZXMgMDwvcD4KPHA+Si5ELiBNYXJ0aW5leiBoaXQgdHdvIHZhc3RseSBkaWZmZXJlbnQgZHJpdmVzIGZvciBoaXMgZmlyc3QgbXVsdGlob21lciBnYW1lIHdpdGggQm9zdG9uLCBwb3dlcmluZyBFZHVhcmRvIFJvZHJpZ3VleiBhbmQgdGhlIGhvc3QgUmVkIFNveCB0byBhIHZpY3Rvcnkgb3ZlciBCYWx0aW1vcmUgb24gU3VuZGF5LjwvcD4KPHA+TWFydGluZXogZHJvdmUgaW4gdGhyZWUgcnVucywgYW5kIEFuZHJldyBCZW5pbnRlbmRpIGhhZCBhIHR3by1ydW4gaG9tZXIgYW1vbmcgaGlzIHRocmVlIGhpdHMgYXMgdGhlIFJlZCBTb3ggd29uIHRocmVlIG9mIGZvdXIgaW4gdGhlIHNlcmllcyB0byBpbXByb3ZlIHRvIDYtMSBhZ2FpbnN0IEJhbHRpbW9yZSB0aGlzIHNlYXNvbi48L3A+CjxwPkF0aGxldGljcyA5LCBCbHVlIEpheXMgMjwvcD4KPHA+RGFuaWVsIE1lbmdkZW4gYWxsb3dlZCB0d28gaGl0cyBvdmVyIHNldmVuIHNodXRvdXQgaW5uaW5ncyB0byB3aW4gaGlzIHNlY29uZCBzdHJhaWdodCBzdGFydCBhbmQgbGVhZCBPYWtsYW5kIG92ZXIgaG9zdCBUb3JvbnRvIHRvIGNvbXBsZXRlIGEgZm91ci1nYW1lIHN3ZWVwLjwvcD4KPHA+TWFyY3VzIFNlbWllbiBoaXQgYSB0d28tcnVuIGhvbWUgcnVuIGFuZCBoYWQgdGhyZWUgUkJJLCBhbmQgTWF0dCBDaGFwbWFuIGhhZCB0aHJlZSBoaXRzIGFuZCBhIHdhbGsgYXMgT2FrbGFuZCBzd2VwdCBhIGZvdXItZ2FtZSByb2FkIHNlcmllcyBmb3IgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUgc2luY2UgU2VwdGVtYmVyIDIwMTYgYXQgS2Fuc2FzIENpdHkuPC9wPgo8cD5Ub3JvbnRvIGRlc2lnbmF0ZWQgaGl0dGVyIEtlbmRyeXMgTW9yYWxlcyBoYWQgdHdvIG9mIFRvcm9udG8mIzgyMTc7cyBmb3VyIGhpdHMgYW5kIG1hZGUgaGlzIGZpcnN0IGJpZyBsZWFndWUgcGl0Y2hpbmcgYXBwZWFyYW5jZSB3aXRoIGEgc2NvcmVsZXNzIG5pbnRoLiA8L3A+CjxwPldoaXRlIFNveCAzLCBSYW5nZXJzIDA8L3A+CjxwPlJleW5hbGRvIExvcGV6IGFsbG93ZWQgb25seSB0d28gaGl0cyBpbiBhIGNhcmVlci1oaWdoIGVpZ2h0IGlubmluZ3MgYW5kIGhvc3QgQ2hpY2FnbyBiZWF0IFRleGFzIGZvciBpdHMgZmlyc3QgaG9tZSBzZXJpZXMgd2luIHRoaXMgc2Vhc29uLjwvcD4KPHA+TG9wZXogKDEtMykgc3RydWNrIG91dCBlaWdodCBhbmQgd2Fsa2VkIHR3byBpbiBoaXMgZmlyc3QgdmljdG9yeSBzaW5jZSBTZXB0LiAyMiBhZ2FpbnN0IEthbnNhcyBDaXR5LiBUaGUgMjQteWVhci1vbGQgcmlnaHQtaGFuZGVyIGhhcyBiZWVuIENoaWNhZ28mIzgyMTc7cyBiZXN0IHN0YXJ0ZXIgdGhpcyB5ZWFyLCBidXQgaGFzIGJlZW4gaHVydCBieSBwb29yIHJ1biBzdXBwb3J0LjwvcD4KPHA+TGV1cnkgR2FyY2lhIGhhZCB0d28gaGl0cyBhbmQgdHdvIFJCSSwgYW5kIFdlbGluZ3RvbiBDYXN0aWxsbyBob21lcmVkIGFzIHRoZSBtYWpvciBsZWFndWUtd29yc3QgV2hpdGUgU294ICgxMy0zMCkgdG9vayB0aHJlZSBvZiBmb3VyIGFnYWluc3QgbGFzdC1wbGFjZSBUZXhhcy4gPC9wPgo8cD5ZYW5rZWVzIDEwLCBSb3lhbHMgMTwvcD4KPHA+VHlsZXIgQXVzdGluIGhpdCBhIHBhaXIgb2YgdHdvLXJ1biBob21lcnMsIFNvbm55IEdyYXkgcGl0Y2hlZCBlaWdodCBpbm5pbmdzIG9mIGZvdXItaGl0IGJhbGwgYW5kIE5ldyBZb3JrIGJlYXQgaG9zdCBLYW5zYXMgQ2l0eSB0byB3aW4gZWlnaHQgY29uc2VjdXRpdmUgc2VyaWVzIGZvciB0aGUgZmlyc3QgdGltZSBzaW5jZSAxOTk4LjwvcD4KPHA+TWlndWVsIEFuZHVqYXIgYW5kIEF1c3RpbiBSb21pbmUgYWRkZWQgYmFjay10by1iYWNrIGhvbWVycyBpbiB0aGUgbmludGggZm9yIHRoZSBZYW5rZWVzLCB3aG8gaGF2ZSB3b24gMTQgb2YgdGhlaXIgbGFzdCAxNSBhZ2FpbnN0IHRoZSBBTCBDZW50cmFsLjwvcD4KPHA+QW5nZWxzIDUsIFJheXMgMjwvcD4KPHA+U2hvaGVpIE9odGFuaSBzdHJ1Y2sgb3V0IG5pbmUgd2hpbGUgdGhyb3dpbmcgNyYjODUzMjsgaW5uaW5ncyBvZiBleGNlbGxlbnQgc2l4LWhpdCBiYWxsIGluIGhpcyBzZXZlbnRoIGNhcmVlciBzdGFydCwgYW5kIGhvc3QgTG9zIEFuZ2VsZXMgc25hcHBlZCBpdHMgZml2ZS1nYW1lIHNraWQgd2l0aCBhIHZpY3Rvcnkgb3ZlciBUYW1wYSBCYXkuPC9wPgo8cD5NYXJ0aW4gTWFsZG9uYWRvIGhvbWVyZWQgYW5kIGRyb3ZlIGluIHR3byBydW5zLCBhbmQgWmFjayBDb3phcnQgZHJvdmUgaW4gdHdvIG1vcmUgcnVucyBvbiBzYWNyaWZpY2UgZmxpZXMgYXMgdGhlIEFuZ2VscyB3cmFwcGVkIHVwIGEgZGlzYXBwb2ludGluZyAxMS1nYW1lIGhvbWVzdGFuZCB3aXRoIG9ubHkgZm91ciB2aWN0b3JpZXMgJiM4MjEyOyBpbmNsdWRpbmcgYm90aCBnYW1lcyBzdGFydGVkIGJ5IE9odGFuaSAoNC0xKS48L3A+CjxwPkxvcyBBbmdlbGVzJiM4MjE3OyByb29raWUgdHdvLXdheSBzZW5zYXRpb24gaGFkIGFub3RoZXIgc3Ryb25nIG91dGluZyBpbiB0aGUgbG9uZ2VzdCBzdGFydCBvZiBoaXMgc3RhdGVzaWRlIGNhcmVlciwgbGltaXRpbmcgVGFtcGEgQmF5IHRvIHRocmVlIGJhc2VydW5uZXJzIGluIGhpcyBmaXJzdCBzaXggaW5uaW5ncy4gT2h0YW5pIHJldGlyZWQgMTIgc3RyYWlnaHQgUmF5cyBhZnRlciB5aWVsZGluZyByb29raWUgSm9obm55IEZpZWxkJiM4MjE3O3MgaG9tZXIgbGVhZGluZyBvZmYgdGhlIHRoaXJkLjwvcD4KPHA+TkFUSU9OQUwgTEVBR1VFOiBDdWJzIDYsIFJlZHMgMTwvcD4KPHA+WXUgRGFydmlzaCByZWNvdmVyZWQgZnJvbSBhIHNoYWt5IHN0YXJ0IHRvIGVhcm4gaGlzIGZpcnN0IHdpbiB3aXRoIHRoZSBDdWJzLCBhbmQgS3lsZSBTY2h3YXJiZXIgaGl0IG9uZSBvZiBDaGljYWdvJiM4MjE3O3MgdGhyZWUgaG9tZSBydW5zIGluIGEgdmljdG9yeSBvdmVyIGhvc3QgQ2luY2lubmF0aS48L3A+CjxwPlNjaHdhcmJlciBsYXVuY2hlZCBhIHR3by1ydW4gZHJpdmUsIGFuZCBKYXZpZXIgQmFleiBhbmQgQmVuIFpvYnJpc3QgZWFjaCBoYWQgYSBzb2xvIHNob3QgdG8gaGVscCB0aGUgQ3VicyB0YWtlIHRocmVlIG9mIGZvdXIgaW4gdGhlIHNlcmllcy4gRGFydmlzaCAoMS0zKSB3ZW50IHNpeCBpbm5pbmdzIGFuZCBhbGxvd2VkIG9ubHkgdHdvIGhpdHMsIGJvdGggaW4gdGhlIGZpcnN0LCBkdXJpbmcgaGlzIGVpZ2h0aCBzdGFydCBzaW5jZSBzaWduaW5nIGEgJDEyNiBtaWxsaW9uLCBzaXgteWVhciBjb250cmFjdCB3aXRoIENoaWNhZ28gbGFzdCBvZmZzZWFzb24uPC9wPgo8cD5NZXRzIDQsIERpYW1vbmRiYWNrcyAxPC9wPgo8cD5BbWVkIFJvc2FyaW8gaGl0IGhpcyBmaXJzdCB0d28gaG9tZSBydW5zIG9mIHRoZSBzZWFzb24gYW5kIHBpbmNoLWhpdHRlciBBc2RydWJhbCBDYWJyZXJhIGNvbm5lY3RlZCBmb3IgYSBnby1haGVhZCBkcml2ZSwgbGVhZGluZyBOb2FoIFN5bmRlcmdhYXJkIGFuZCBob3N0IE5ldyBZb3JrIG92ZXIgQXJpem9uYSBmb3IgYSBzdXJwcmlzaW5nIHN3ZWVwLjwvcD4KPHA+VGhlIE1ldHMgaGFkbiYjODIxNzt0IHdvbiBiYWNrLXRvLWJhY2sgZ2FtZXMgaW4gbW9yZSB0aGFuIGEgbW9udGggYmVmb3JlIHJvbGxpbmcgcGFzdCB0aGUgTkwgV2VzdCBsZWFkZXJzIGZvciB0aGVpciBmaXJzdCB0aHJlZS1nYW1lIHN3ZWVwIGF0IGhvbWUgc2luY2UgU2VwdGVtYmVyIDIwMTYgdnMuIE1pbm5lc290YS4gQXJpem9uYSBoYXMgbG9zdCBmb3VyIGluIGEgcm93IGFuZCAxMCBvZiAxMSwgc2NvcmluZyBqdXN0IDIyIHJ1bnMgaW4gdGhhdCBzcGFuLjwvcD4KPHA+QnJhdmVzIDEwLCBNYXJsaW5zIDk8L3A+CjxwPkRhbnNieSBTd2Fuc29uJiM4MjE3O3MgdHdvLXJ1biBzaW5nbGUgY2FwcGVkIGEgc2l4LXJ1biBuaW50aCBpbm5pbmcsIGFuZCB0aGUgTkwtbGVhZGluZyBCcmF2ZXMgcmFsbGllZCB0byBzdHVuIHZpc2l0aW5nIE1pYW1pLjwvcD4KPHA+Um9uYWxkIEFjdW5hIEpyLiBkcm92ZSBpbiB0d28gcnVucyBpbiB0aGUgc2V2ZW50aCBhbmQgYW5vdGhlciBpbiB0aGUgbmludGggYXMgdGhlIEJyYXZlcyBtb3ZlZCAxMSBnYW1lcyBvdmVyIC41MDAgZm9yIHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIHNpbmNlIEp1bHkgNSwgMjAxNC4gQXRsYW50YSBoYXMgd29uIG5pbmUgb2YgaXRzIGxhc3QgMTIuPC9wPgo8cD5NaWFtaSBsZWQgNi0wIGFmdGVyIGZvdXIgaW5uaW5ncyBhbmQgOS00IHRvIGJlZ2luIHRoZSBuaW50aC4gTGV3aXMgQnJpbnNvbiYjODIxNztzIGZpcnN0IGNhcmVlciBncmFuZCBzbGFtIGhpZ2hsaWdodGVkIGEgc2l4LXJ1biBmb3VydGgsIGFuZCBNaWd1ZWwgUm9qYXMgaG9tZXJlZCB0d2ljZSBhbmQgZHJvdmUgaW4gZm91ciBydW5zIGZvciB0aGUgbGFzdC1wbGFjZSBNYXJsaW5zLCB3aG8gaGF2ZSBsb3N0IHRocmVlIG9mIGZvdXIuPC9wPgo8cD5QYWRyZXMgOCwgUGlyYXRlcyA1PC9wPgo8cD5GcmVkZHkgR2FsdmlzIGRyb3ZlIGluIHRoZSBnby1haGVhZCBydW4gaW4gYSBmb3VyLXJ1biBuaW50aCBpbm5pbmcgd2l0aCBTYW4gRGllZ28mIzgyMTc7cyBzZWNvbmQgc3VjY2Vzc2Z1bCBzcXVlZXplIGJ1bnQgb2YgdGhlIGdhbWUsIGFuZCB0aGUgUGFkcmVzIHJhbGxpZWQgdG8gYmVhdCBob3N0IFBpdHRzYnVyZ2ggZm9yIGl0cyB0aGlyZCB3aW4gb2YgdGhlIGZvdXItZ2FtZSBzZXJpZXMuPC9wPgo8cD5QaXR0c2J1cmdoIHRvb2sgYSA1LTQgbGVhZCBpbnRvIHRoZSBuaW50aCwgYnV0IEpvc2UgUGlyZWxhIGFuZCBDaHJpc3RpYW4gVmlsbGFuZXV2YSBzaW5nbGVkIG9mZiBGZWxpcGUgVmF6cXVleiAoMi0xKSwgd2hvIGJsZXcgYSBzYXZlIGZvciB0aGUgZmlyc3QgdGltZSBpbiAxMCBjaGFuY2VzIHRoaXMgc2Vhc29uLjwvcD4KPHA+RnJhbmNoeSBDb3JkZXJvIHBpbmNoIHJhbiBmb3IgVmlsbGFuZXV2YSwgYW5kIENvcnkgU3BhbmdlbmJlcmcgZm91bGVkIG9mZiBhIHBhaXIgb2YgYnVudHMsIHRvb2sgYSBiYWxsLCB0aGVuIGZvdWxlZCBvZmYgZm91ciBzdHJhaWdodCBwaXRjaGVzLiBIZSBncm91bmRlZCB0aGUgbmludGggcGl0Y2ggb2YgdGhlIGF0LWJhdCB0byBzaG9ydHN0b3AsIGFuZCBKb3JkeSBNZXJjZXImIzgyMTc7cyB0aHJvdyB3YXMgd2lkZSBhbmQgd2VudCBvZmYgdGhlIGdsb3ZlIG9mIHNlY29uZCBiYXNlbWFuIEpvc2ggSGFycmlzb24gZm9yIGEgdGhyb3dpbmcgZXJyb3IgYXMgUGlyZWxhIHNjb3JlZCB0aGUgdHlpbmcgcnVuLjwvcD4KPHA+RG9kZ2VycyA3LCBOYXRpb25hbHMgMjwvcD4KPHA+S2lrZSBIZXJuYW5kZXogYW5kIFlhc2llbCBQdWlnIGVhY2ggaGl0IHR3by1ydW4gaG9tZXJzLCBhbmQgTG9zIEFuZ2VsZXMgYmVhdCBob3N0IFdhc2hpbmd0b24gdG8gY29tcGxldGUgYSB0aHJlZS1nYW1lIHN3ZWVwLjwvcD4KPHA+SGVybmFuZGV6JiM4MjE3O3MgYmxhc3Qgb2ZmIFN0ZXBoZW4gU3RyYXNidXJnIGluIHRoZSBmaWZ0aCBpbm5pbmcgcHV0IHRoZSBEb2RnZXJzIHVwIDMtMi4gWWFzbWFuaSBHcmFuZGFsIGFsc28gaG9tZXJlZCBvZmYgU3RyYXNidXJnICg1LTQpLCB3aG8gYWxsb3dlZCB0aHJlZSBydW5zIGFuZCBmaXZlIGhpdHMgb3ZlciA2JiM4NTMyOyBpbm5pbmdzIHdpdGggc2V2ZW4gc3RyaWtlb3V0cy48L3A+CjxwPkFsZXggV29vZCAoMS00KSBwaXRjaGVkIHNpeCBpbm5pbmdzLCBhbGxvd2luZyBqdXN0IHRocmVlIGhpdHMgYW5kIHR3byBlYXJuZWQgcnVucy4gV29vZCBjYW1lIG91dCB0byBzdGFydCB0aGUgc2V2ZW50aCwgYnV0IHJldHVybmVkIHRvIHRoZSBjbHViaG91c2UgYWZ0ZXIgc2hvd2luZyBzb21lIGRpc2NvbWZvcnQgZHVyaW5nIGhpcyB3YXJtLXVwIHRvc3Nlcy48L3A+CjxwPkNhcmRpbmFscyA1LCBQaGlsbGllcyAxPC9wPgo8cD5KYWNrIEZsYWhlcnR5IHN0cnVjayBvdXQgYSBjYXJlZXItaGlnaCAxMyB0byBlYXJuIGhpcyBmaXJzdCBtYWpvciBsZWFndWUgd2luIGFuZCBUeWxlciBPJiM4MjE3O05laWxsIGhvbWVyZWQgYXMgaG9zdCBTdC4gTG91aXMgYmVhdCBQaGlsYWRlbHBoaWEuPC9wPgo8cD5NYWtpbmcgaGlzIG5pbnRoIGJpZyBsZWFndWUgc3RhcnQsIEZsYWhlcnR5ICgxLTEpIGdhdmUgdXAganVzdCB0d28gaGl0cyBhbmQgd2Fsa2VkIG9uZSBpbiA3ICYjODUzMjsgZG9taW5hbnQgaW5uaW5ncy4gSGUgYWxzbyBzaW5nbGVkIGluIHRoZSB0aGlyZCBmb3IgaGlzIGZpcnN0IGhpdC48L3A+CjxwPkdpYW50cyA5LCBSb2NraWVzIDU8L3A+CjxwPkJyYW5kb24gQmVsdCBzbmFwcGVkIGEgc2V2ZW50aC1pbm5pbmcgdGllIHdpdGggYSB0aHJlZS1ydW4gaG9tZXIgYW5kIGhvc3QgU2FuIEZyYW5jaXNjbyBiZWF0IENvbG9yYWRvLjwvcD4KPHA+TmljayBIdW5kbGV5IGFkZGVkIGEgc29sbyBzaG90IGxhdGVyIGluIHRoZSBzZXZlbnRoIGZvciB0aGUgR2lhbnRzLCB3aG8gc2FsdmFnZWQgYSBmb3VyLWdhbWUgc3BsaXQgYWZ0ZXIgZHJvcHBpbmcgdGhlIGZpcnN0IHR3byBnYW1lcyBvZiB0aGUgc2VyaWVzLiBHb3JreXMgSGVybmFuZGV6IGhpdCBhIHR3by1ydW4gaG9tZXIgaW4gdGhlIGZpZnRoLjwvcD4KPHA+QmVsdCBjb25uZWN0ZWQgZm9yIGhpcyAxMnRoIGhvbWUgcnVuIHRoaXMgc2Vhc29uIGFuZCBmaWZ0aCBpbiBzZXZlbiBnYW1lcyB0byBnaXZlIFNhbiBGcmFuY2lzY28gYW4gOC01IGxlYWQuIDwvcD4KPHA+SU5URVJMRUFHVUU6IFR3aW5zIDMsIEJyZXdlcnMgMTwvcD4KPHA+TG9nYW4gTW9ycmlzb24gaGl0IGEgdHdvLXJ1biBkb3VibGUgdG8gZ2l2ZSBob3N0IE1pbm5lc290YSYjODIxNztzIG9mZmVuc2UgYSBtdWNoLW5lZWRlZCBsaWZ0LCBhbmQgZm91ciByZWxpZXZlcnMgd29ya2VkIDMmIzg1MzE7IHNjb3JlbGVzcyBpbm5pbmdzIGluIGEgd2luIG92ZXIgTWlsd2F1a2VlLjwvcD4KPHA+TW9ycmlzb24mIzgyMTc7cyBsaW5lciBoaXQgaGlnaCBvZmYgdGhlIHJpZ2h0LWZpZWxkIHdhbGwgd2l0aCBvbmUgb3V0IGFuZCB0aGUgYmFzZXMgbG9hZGVkIGluIHRoZSBlaWdodGggYWdhaW5zdCByZWxpZXZlciBCb29uZSBMb2dhbi4gTWlubmVzb3RhIHdhcyAzIGZvciAxOCB3aXRoIHJ1bm5lcnMgaW4gc2NvcmluZyBwb3NpdGlvbiBpbiB0aGUgc2VyaWVzIGJlZm9yZSBNb3JyaXNvbiYjODIxNztzIGRvdWJsZS48L3A+CjxwPlRoZSBUd2lucyBzYWx2YWdlZCB0aGUgZmluYWwgZ2FtZSBvZiB0aGUgc2VyaWVzLCBzbmFwcGluZyBhIHRocmVlLWdhbWUgc2tpZCB3aXRoIGFuIGluanVyeS1kZWNpbWF0ZWQgc3RhcnRpbmcgbGluZXVwLjwvcD4K
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvbWxiLW5vdGVib29rLWJyYXZlcy1yZWxlYXNlLXZldC1zbHVnZ2VyLWJhdXRpc3RhLW5hdGlvbmFscy1vdXRmaWVsZGVyLWRlYnV0cy1hcy15b3VuZ2VzdC1pbi1tYWpvci1sZWFndWVzIj5NTEIgbm90ZWJvb2s6ICBCcmF2ZXMgcmVsZWFzZSB2ZXQgc2x1Z2dlciBCYXV0aXN0YTsgTmF0aW9uYWxzIG91dGZpZWxkZXIgZGVidXRzIGFzIHlvdW5nZXN0IGluIG1ham9yIGxlYWd1ZXM8L2E+PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL3Nwb3J0cy95YXJkLWdvYXRzLTEzLXJ1YmJlcmR1Y2tzLTEwLXlhcmQtZ29hdHMtb3V0c2x1Zy1kdWNrcy1pbi1lYXN0ZXJuLWxlYWd1ZS1nYW1lIj5ZYXJkIEdvYXRzIDEzLCBSdWJiZXJEdWNrcyAxMDogWWFyZCBHb2F0cyBvdXRzbHVnIER1Y2tzIGluIEVhc3Rlcm4gTGVhZ3VlIGdhbWU8L2E+PC9wPjwvZGl2PjwvZGl2Pg==