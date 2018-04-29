MLB roundup: Pedro Alvarez hits two home runs to help Orioles beat Tigers 5-3

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5BTUVSSUNBTiBMRUFHVUU6IE9yaW9sZXMgNSwgVGlnZXJzIDM8L3A+CjxwPlN1YnN0aXR1dGUgc3RhcnRlciBQZWRybyBBbHZhcmV6IGhpdCB0d28gaG9tZSBydW5zLCBUcmV5IE1hbmNpbmkgaGFkIGEgc29sbyBzaG90IGFuZCBob3N0IEJhbHRpbW9yZSBiZWF0IERldHJvaXQgb24gU3VuZGF5IGZvciB0aGVpciBmaXJzdCBob21lIHNlcmllcyB3aW4gb2YgdGhlIHNlYXNvbi48L3A+CjxwPktldmluIEdhdXNtYW4gKDItMikgYWxsb3dlZCBvbmUgcnVuIGFuZCBmaXZlIGhpdHMgb3ZlciA1JiM4NTMyOyBpbm5pbmdzIGZvciB0aGUgT3Jpb2xlcywgd2hvIHRvb2sgdHdvIG9mIHRocmVlIGZyb20gRGV0cm9pdCBmb2xsb3dpbmcgYSBmaXZlLWdhbWUgc2tpZC48L3A+CjxwPk1hbmNpbmkgaGl0IGhpcyBmaXJzdCBjYXJlZXIgbGVhZG9mZiBob21lciBvbiB0aGUgdGhpcmQgcGl0Y2ggZnJvbSBEYW5pZWwgTm9ycmlzICgwLTIpIGFuZCBBbHZhcmV6IGNvbm5lY3RlZCB3aXRoIGEgbWFuIG9uIGluIHRoZSBzZWNvbmQgaW5uaW5nIGZvciBhIDMtMCBsZWFkLjwvcD4KPHA+QWZ0ZXIgdGhlIFRpZ2VycyBjbG9zZWQgdG8gNC0zLCBBbHZhcmV6IGhpdCBhIHBpdGNoIGZyb20gSm9lIEppbWVuZXogb3ZlciB0aGUgcmlnaHQtZmllbGQgc2NvcmVib2FyZCBpbiB0aGUgZWlnaHRoLjwvcD4KPHA+UmVkIFNveCA0LCBSYXlzIDM8L3A+CjxwPlNhbmR5IExlb24gaGl0IGFuIG9wcG9zaXRlLWZpZWxkLCBnby1haGVhZCBSQkkgc2luZ2xlIGluc2lkZSB0aGUgdGhpcmQtYmFzZSBiYWcgd2l0aCB0d28gb3V0cyBpbiB0aGUgZWlnaHRoIGlubmluZyBhZ2FpbnN0IFRhbXBhIEJheSBjbG9zZXIgQWxleCBDb2xvbWUsIGxpZnRpbmcgaG9zdCBCb3N0b24gdG8gYSB2aWN0b3J5IHRoYXQgc25hcHBlZCB0aGUgUmF5cyYjODIxNzsgZWlnaHQtZ2FtZSB3aW5uaW5nIHN0cmVhay48L3A+CjxwPkouRC4gTWFydGluZXogaGFkIGZvdXIgc2luZ2xlcyBhbmQgZHJvdmUgaW4gdHdvIHJ1bnMgZm9yIHRoZSBSZWQgU294LCBidXQgbWlzcGxheWVkIGEgZmx5IGJhbGwgaW50byBhIGRvdWJsZSB0aGF0IHB1dCBydW5uZXJzIG9uIHNlY29uZCBhbmQgdGhpcmQgaW4gdGhlIGVpZ2h0aCBiZWZvcmUgQ3JhaWcgS2ltYnJlbCBzdHJ1Y2sgb3V0IEJyYWQgTWlsbGVyIHRvIGVuZCB0aGUgaW5uaW5nLjwvcD4KPHA+RGVuYXJkIFNwYW4gaGl0IGEgdHdvLXJ1biBob21lciBhbmQgbWFkZSBhIGxlYXBpbmcgY2F0Y2ggaW4gZnJvbnQgb2YgdGhlIEdyZWVuIE1vbnN0ZXIgZm9yIHRoZSBSYXlzLCB3aG8gaGFkIHRoZWlyIHRoaXJkLWxvbmdlc3Qgd2lubmluZyBzdHJlYWsgaW4gdGVhbSBoaXN0b3J5IGhhbHRlZC4gVGFtcGEgQmF5IHdvbiBuaW5lIHN0cmFpZ2h0IGluIDIwMTQgYW5kIDEyIGluICYjODIxNzswNC48L3A+CjxwPkJsdWUgSmF5cyA3LCBSYW5nZXJzIDI8L3A+CjxwPktldmluIFBpbGxhciBob21lcmVkIGZvciB0aGUgdGhpcmQgdGltZSBpbiB0d28gZ2FtZXMsIEouQS4gSGFwcCBwaXRjaGVkIHNldmVuIGlubmluZ3MgdG8gd2luIGhpcyBmb3VydGggc3RyYWlnaHQgZGVjaXNpb24gYW5kIGhvc3QgVG9yb250byBiZWF0IFRleGFzIHRvIGF2b2lkIGEgdGhyZWUtZ2FtZSBzd2VlcC48L3A+CjxwPlRlb3NjYXIgSGVybmFuZGV6IGFuZCBZYW5nZXJ2aXMgU29sYXJ0ZSBhZGRlZCBzb2xvIGhvbWUgcnVucyBhcyB0aGUgQmx1ZSBKYXlzIHNuYXBwZWQgYSBmb3VyLWdhbWUgaG9tZSBsb3Npbmcgc3RyZWFrIGFuZCB3b24gZm9yIHRoZSB0aGlyZCB0aW1lIGluIHRoZWlyIHBhc3QgMTAuIEhlcm5hbmRleiByZWFjaGVkIGJhc2UgdGhyZWUgdGltZXMgYW5kIHNjb3JlZCB0d2ljZS48L3A+CjxwPkJsdWUgSmF5cyBvdXRmaWVsZGVyIFJhbmRhbCBHcmljaHVrIG1hZGUgdGhlIGRlZmVuc2l2ZSBwbGF5IG9mIHRoZSBnYW1lLCBhbiBpbm5pbmctZW5kaW5nIGRvdWJsZSBwbGF5IGluIHRoZSBmaXJzdC4gQSBkaXZpbmcgR3JpY2h1ayBtYW5hZ2VkIHRvIGNyYWRsZSBJc2lhaCBLaW5lci1GYWxlZmEmIzgyMTc7cyBzaW5raW5nIGxpbmVyIGJldHdlZW4gaGlzIGZvcmVhcm0gYW5kIGhpcyBjaGVzdCwgdGhlbiB0aHJldyB0byBzZWNvbmQgYmFzZSB0byBkb3VibGUgb2ZmIERlbGlubyBEZVNoaWVsZHMuPC9wPgo8cD5Bc3Ryb3MgOCwgQXRobGV0aWNzIDQ8L3A+CjxwPkdlcnJpdCBDb2xlIHdvcmtlZCBpbnRvIHRoZSBzZXZlbnRoIGlubmluZyBhbmQgc3RydWNrIG91dCAxMiwgR2VvcmdlIFNwcmluZ2VyIGFuZCBKb3NlIEFsdHV2ZSBlYWNoIGRyb3ZlIGluIHR3byBydW5zIGFuZCBob3N0IEhvdXN0b24gYmVhdCBPYWtsYW5kLjwvcD4KPHA+QWZ0ZXIgQ29sZSBhbGxvd2VkIHRoZSB0eWluZyBydW4gb24gaGlzIDk5dGggYW5kIGZpbmFsIHBpdGNoLCB0aGUgQXN0cm9zIHRvb2sgYWR2YW50YWdlIG9mIHR3byBlcnJvcnMgaW4gdGhlIGJvdHRvbSBvZiB0aGUgc2V2ZW50aCAmIzgyMTI7IGFtb25nIE9ha2xhbmQmIzgyMTc7cyBmb3VyIG9uIHRoZSBhZnRlcm5vb24gJiM4MjEyOyB0byBwdWxsIGF3YXkuPC9wPgo8cD5Db2xlIGdhdmUgdXAgdGhyZWUgcnVucyBvbiBzaXggaGl0cyBhbmQgd2Fsa2VkIG5vbmUgaW4gNiYjODUzMjsgaW5uaW5ncy4gVGhlIHJpZ2h0LWhhbmRlciYjODIxNztzIGRvemVuIHN0cmlrZW91dHMgd2VyZSBoaXMgc2Vjb25kLW1vc3QgdGhpcyBzZWFzb24sIGFuZCBoZSBoYXMgc3RydWNrIG91dCAxMCBvciBtb3JlIGJhdHRlcnMgaW4gZm91ciBvZiBoaXMgc2l4IHN0YXJ0cy4gPC9wPgo8cD5XaWxsIEhhcnJpcyAoMS0xKSByZWNvcmRlZCB0aGUgZmluYWwgb3V0IGluIHRoZSBzZXZlbnRoLjwvcD4KPHA+Um95YWxzIDUsIFdoaXRlIFNveCA0PC9wPgo8cD5DaGVzbG9yIEN1dGhiZXJ0IGhvbWVyZWQgdHdpY2UgYW5kIGRyb3ZlIGluIGZvdXIgcnVucyBhcyBob3N0IEthbnNhcyBDaXR5IHdvbiBjb25zZWN1dGl2ZSBnYW1lcyBmb3IgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUgdGhpcyBzZWFzb24sIGRlZmVhdGluZyBDaGljYWdvLjwvcD4KPHA+V2hpdCBNZXJyaWZpZWxkIHNpbmdsZWQgaG9tZSBBbGNpZGVzIEVzY29iYXIsIHdobyB3YXMgaGl0IGJ5IGEgcGl0Y2ggdG8gbGVhZG9mZiB0aGUgZWlnaHRoIGlubmluZywgd2l0aCB0aGUgZ28tYWhlYWQgcnVuIG9mZiBCcnVjZSBSb25kb24gKDEtMSkuIEVzY29iYXIgbGVmdCBpbiB0aGUgbmludGggd2l0aCBhIGxlZnQgaGFuZCBjb250dXNpb24uPC9wPgo8cD5DdXRoYmVydCwgd2hvIGhhZCBub3QgaG9tZXJlZCBzaW5jZSBBdWd1c3QgMjAgJiM4MjEyOyBhIHNwYW4gb24gMTA5IGF0LWJhdHMgJiM4MjEyOyBkcm92ZSBhIEhlY3RvciBTYW50aWFnbyBwaXRjaCBpbnRvIHRoZSBXaGl0ZSBTb3ggYnVsbHBlbiBpbiB0aGUgZm91cnRoLjwvcD4KPHA+SGUgaG9tZXJlZCBpbiB0aGUgZmlmdGggd2l0aCBTYWx2YWRvciBQZXJleiBhbmQgSm9yZ2UgU29sZXIgYWJvYXJkIG9mZiBDaHJpcyBWb2xzdGFkLiAgSXQgd2FzIEN1dGhiZXJ0JiM4MjE3O3Mgc2Vjb25kIGNhcmVlciBtdWx0aS1ob21lciBnYW1lLiBUaGUgb3RoZXIgd2FzIEp1bmUgMTEsIDIwMTYuPC9wPgo8cD5OQVRJT05BTCBMRUFHVUU6IE1hcmxpbnMgMywgUm9ja2llcyAwPC9wPgo8cD5MZWZ0LWhhbmRlciBDYWxlYiBTbWl0aCBhbGxvd2VkIHR3byBoaXRzIGluIHNldmVuIGlubmluZ3MgZm9yIGhpcyBmaXJzdCBjYXJlZXIgdmljdG9yeSwgYW5kIGhvc3QgTWlhbWkgdG9vayB0aGUgcnViYmVyIGdhbWUgb2YgaXRzIGxvdy1zY29yaW5nIHNlcmllcyBhZ2FpbnN0IENvbG9yYWRvLjwvcD4KPHA+U21pdGggKDEtMyksIHdobyBlbnRlcmVkIHRoZSBnYW1lIHdpdGggYW4gRVJBIG9mIDUuODIsIHN0cnVjayBvdXQgbmluZSBhbmQgd2Fsa2VkIG9uZSBpbiB0aGUgbG9uZ2VzdCBvdXRpbmcgb2YgaGlzIGNhcmVlci4gVGhlIGJyZWFrdGhyb3VnaCB2aWN0b3J5IGNhbWUgaW4gaGlzIDE1dGggY2FyZWVyIGFwcGVhcmFuY2UsIGluY2x1ZGluZyBlaWdodCBzdGFydHMuPC9wPgo8cD5Ud28gcmVsaWV2ZXJzIGNvbXBsZXRlZCBhIGZvdXItaGl0dGVyLiBEcmV3IFN0ZWNrZW5yaWRlciBzdHJ1Y2sgb3V0IHRoZSBzaWRlIGluIHRoZSBlaWdodGgsIGFuZCBCcmFkIFppZWdsZXIgcGl0Y2hlZCB0aGUgbmludGggZm9yIGhpcyB0aGlyZCBzYXZlLjwvcD4KPHA+QnJhdmVzIDEwLCBQaGlsbGllcyAxPC9wPgo8cD5Sb25hbGQgQWN1bmEgSnIuIGRvdWJsZWQgdHdpY2UgYW5kIHJlYWNoZWQgYmFzZSBmb3VyIHRpbWVzIHRvIGNhcCBhIHN1Y2Nlc3NmdWwgZmlyc3Qgd2VlayBpbiB0aGUgbWFqb3JzLCBhbmQgQXRsYW50YSBjcnVpc2VkIHdpdGggYSBuZXcgbGluZXVwIHRvIGEgdmljdG9yeSBvdmVyIGhvc3QgUGhpbGFkZWxwaGlhLjwvcD4KPHA+QWN1bmEsIGF0IDIwIHRoZSB5b3VuZ2VzdCBwbGF5ZXIgaW4gdGhlIGJpZyBsZWFndWVzLCBoaXQgc2Vjb25kIGJlaGluZCAyMS15ZWFyLW9sZCBPenppZSBBbGJpZXMsIHRoZSBzZWNvbmQteW91bmdlc3QgbWFqb3IgbGVhZ3Vlci4gQWxiaWVzIGRyaWxsZWQgdGhlIGdhbWUmIzgyMTc7cyBmaXJzdCBwaXRjaCBmb3IgYSBob21lIHJ1biwgYWRkZWQgYSB0d28tcnVuIGRvdWJsZSBhbmQgc2NvcmVkIHRocmVlIHJ1bnMuPC9wPgo8cD5UaGUgc3BlZWR5IEFjdW5hIGhhZCBhbiBSQkkgZG91YmxlIGluIHRoZSBlaWdodGgsIHdhbGtlZCB0d2ljZSBhbmQgc3RvbGUgaGlzIGZpcnN0IGJhc2UuIDwvcD4KPHA+UGlyYXRlcyA1LCBDYXJkaW5hbHMgMDwvcD4KPHA+TmljayBLaW5naGFtIGNhcnJpZWQgYSBwZXJmZWN0IGdhbWUgaW50byB0aGUgc2V2ZW50aCBpbm5pbmcgaW4gaGlzIG1ham9yIGxlYWd1ZSBkZWJ1dCB0byBsZWFkIGhvc3QgUGl0dHNidXJnaCB0byBhIHdpbiBvdmVyIFN0LiBMb3Vpcy48L3A+CjxwPktpbmdoYW0sIGEgMjYteWVhci1vbGQgcm9va2llIHJpZ2h0LWhhbmRlciwgcmV0aXJlZCAyMCBzdHJhaWdodCBiYXR0ZXJzIGJlZm9yZSBQYXVsIERlSm9uZyBzaW5nbGVkIGRvd24gdGhlIGxlZnQtZmllbGQgbGluZSB3aXRoIHR3byBvdXRzIGluIHRoZSBzZXZlbnRoLiBIZSBmaW5pc2hlZCB3aXRoIG9uZSBoaXQgYW5kIG5pbmUgc3RyaWtlb3V0cyBvbiA5OCBwaXRjaGVzICg3MiBzdHJpa2VzKSBhZnRlciBiZWluZyByZWNhbGxlZCBmcm9tIFRyaXBsZS1BIEluZGlhbmFwb2xpcyBlYXJsaWVyIGluIHRoZSBkYXkuPC9wPgo8cD5FbGlhcyBEaWF6IHdlbnQgMy1mb3ItNCB3aXRoIHRocmVlIHNpbmdsZXMgYW5kIHR3byBSQkkgYXMgdGhlIFBpcmF0ZXMgd29uIHRoZWlyIGZpZnRoIHN0cmFpZ2h0IGdhbWUgYW5kIGNvbXBsZXRlZCBhIHRocmVlLWdhbWUgc3dlZXAgb2YgdGhlIENhcmRpbmFscy48L3A+CjxwPk5hdGlvbmFscyAzLCBEaWFtb25kYmFja3MgMTwvcD4KPHA+R2lvIEdvbnphbGV6IHN0cnVjayBvdXQgZWlnaHQgb3ZlciBzZXZlbiBzdHJvbmcgaW5uaW5ncywgTWF0dCBXaWV0ZXJzIGFuZCBNaWNoYWVsIEEuIFRheWxvciBob21lcmVkIGFuZCBob3N0IFdhc2hpbmd0b24gYmVhdCBBcml6b25hLjwvcD4KPHA+VGhlIERpYW1vbmRiYWNrcyBsb3N0IHN0YXJ0ZXIgUm9iYmllIFJheSB0byBhIHN0cmFpbmVkIG9ibGlxdWUgbXVzY2xlIGluIHRoZSBzZWNvbmQgaW5uaW5nLiBIZSB3YXZlZCB0byB0aGUgZHVnb3V0IGFmdGVyIHRocm93aW5nIGEgYmFsbCB0byBXaWV0ZXJzIHdpdGggb25lIG91dC4gQXJpem9uYSBtYW5hZ2VyIFRvcmV5IExvdnVsbG8gYW5kIGFuIGF0aGxldGljIHRyYWluZXIgY2FtZSB0byB0aGUgbW91bmQsIGFuZCBSYXkgc29vbiBkZXBhcnRlZC4gSGUgd2FzIHJlcGxhY2VkIGJ5IFQuSi4gTWNGYXJsYW5kLCB3aG8gc3VycmVuZGVyZWQgYSBob21lIHJ1biB0byBXaWV0ZXJzIHRvIGdpdmUgdGhlIE5hdGlvbmFscyBhIDEtMCBsZWFkLjwvcD4KPHA+TWNGYXJsYW5kICgxLTEpIHRoZW4gbG9hZGVkIHRoZSBiYXNlcyBhbmQgYm9iYmxlZCBhIGdyb3VuZGVyIHRvIGFsbG93IGFub3RoZXIgcnVuIHRvIHNjb3JlLiBUYXlsb3IgaG9tZXJlZCBvZmYgTWNGYXJsYW5kIHdpdGggb25lIG91dCBpbiB0aGUgdGhpcmQgaW5uaW5nLjwvcD4KPHA+Q3VicyAyLCBCcmV3ZXJzIDA8L3A+CjxwPlR5bGVyIENoYXR3b29kIHBpdGNoZWQgc2V2ZW4gc3BhcmtsaW5nIGlubmluZ3MgYW5kIGhlbHBlZCBoaW1zZWxmIHdpdGggYW4gUkJJIHNpbmdsZSwgbGVhZGluZyBob3N0IENoaWNhZ28gdG8gYSB2aWN0b3J5IG92ZXIgTWlsd2F1a2VlIGFuZCBhIHN3ZWVwIG9mIHRoZSBmb3VyLWdhbWUgc2VyaWVzIGJldHdlZW4gTkwgQ2VudHJhbCByaXZhbHMuPC9wPgo8cD5DaGF0d29vZCAoMi0zKSBhbGxvd2VkIHR3byBoaXRzLCBzdHJ1Y2sgb3V0IGZvdXIgYW5kIHdhbGtlZCB0aHJlZSBpbiBoaXMgc2Vjb25kIHN0cmFpZ2h0IHdpbi4gQ2FybCBFZHdhcmRzIEpyLiB3b3JrZWQgdGhlIGVpZ2h0aCBhbmQgQnJhbmRvbiBNb3Jyb3cgZ290IHRocmVlIG91dHMgZm9yIGhpcyBzZXZlbnRoIHNhdmUgaW4gc2V2ZW4gY2hhbmNlcywgZmluaXNoaW5nIENoaWNhZ28mIzgyMTc7cyBzZWNvbmQgc3RyYWlnaHQgc2h1dG91dCBhbmQgaXRzIGZpZnRoIGp1c3QgdGhpcyBtb250aCBhZ2FpbnN0IE1pbHdhdWtlZS48L3A+CjxwPlRoZSBCcmV3ZXJzIGhhZCB3b24gZWlnaHQgaW4gYSByb3cgYmVmb3JlIHRoZXkgd2VyZSBoZWxkIHRvIHR3byBydW5zIGFuZCAxNCBoaXRzIGluIHRoZSBzd2VlcCBieSB0aGUgQ3Vicy4gQ2hpY2FnbyYjODIxNztzIHN0YXJ0aW5nIHBpdGNoZXJzICYjODIxMjsgS3lsZSBIZW5kcmlja3MsIFl1IERhcnZpc2gsIEpvc2UgUXVpbnRhbmEgYW5kIENoYXR3b29kICYjODIxMjsgYWxsb3dlZCBhbiB1bmVhcm5lZCBydW4gYW5kIDExIGhpdHMgaW4gMjcgaW5uaW5ncyBpbiB0aGUgc2VyaWVzLjwvcD4KPHA+TWV0cyAxNCwgUGFkcmVzIDI8L3A+CjxwPkFkcmlhbiBHb256YWxleiBob21lcmVkLCBkb3VibGVkIGFuZCBkcm92ZSBpbiBmaXZlIHJ1bnMgYWdhaW5zdCBoaXMgZm9ybWVyIHRlYW0sIGFuZCBaYWNrIFdoZWVsZXIgc3RydWNrIG91dCBuaW5lIGluIGZpdmUgaW5uaW5ncyBmb3IgTmV3IFlvcmssIHdobyBvdmVyd2hlbG1lZCBob3N0IFNhbiBEaWVnby48L3A+CjxwPlRoZSAxNCBydW5zIGFuZCAxOSBoaXRzIHdlcmUgc2Vhc29uIGhpZ2hzIGZvciB0aGUgTWV0cywgd2hvIHRvb2sgdHdvIG9mIHRocmVlIGluIFNhbiBEaWVnby4gVGhlIE1ldHMgYmF0dGVkIGFyb3VuZCBpbiBib3RoIHRoZSBzZXZlbnRoIGFuZCBlaWdodGggaW5uaW5ncywgc2NvcmluZyBmaXZlIHJ1bnMgZWFjaCB0aW1lLjwvcD4KPHA+R29uemFsZXogaGl0IGEgdGhyZWUtcnVuIGhvbWVyIHRvIGxlZnQgb2ZmIEpvcmRhbiBMeWxlcyB3aXRoIG9uZSBvdXQgaW4gdGhlIHNldmVudGgsIGhpcyB0aGlyZC4gSGUgaGl0IGEgdHdvLXJ1biBkb3VibGUgb2ZmIHN0YXJ0ZXIgQnJ5YW4gTWl0Y2hlbGwgaW4gdGhlIHRoaXJkLiBIZSBzaW5nbGVkIGluIHRoZSBuaW50aCwgbGVhdmluZyBoaW0gYSB0cmlwbGUgc2h5IG9mIHRoZSBjeWNsZS4gRWlnaHQgb3RoZXIgTWV0cyBwbGF5ZXJzIGhhZCB0d28gaGl0cyBhcGllY2UuPC9wPgo8cD5HaWFudHMgNCwgRG9kZ2VycyAyPC9wPgo8cD5FdmFuIExvbmdvcmlhIGhpdCBhIHRocmVlLXJ1biBob21lciBpbiB0aGUgZmlyc3QgaW5uaW5nIGFuZCBUeSBCbGFjaCBtYWRlIHRoZSBlYXJseSBsZWFkIHN0YW5kIHVwLCBwaXRjaGluZyBob3N0IFNhbiBGcmFuY2lzY28gcGFzdCBMb3MgQW5nZWxlcy48L3A+CjxwPkJ1c3RlciBQb3NleSBkb3VibGVkIGFuZCBzY29yZWQgdHdpY2UgYW5kIEJyYW5kb24gQmVsdCBhZGRlZCBhbiBSQkkgZG91YmxlIGFzIHRoZSBHaWFudHMgdG9vayB0aHJlZSBvZiBmb3VyIGluIHRoZSBzZXJpZXMuIFNhbiBGcmFuY2lzY28gaXMgNi00IGFnYWluc3QgdGhlIERvZGdlcnMgdGhpcyBzZWFzb24uPC9wPgo8cD5CZWZvcmUgdGhlIGdhbWUsIExvcyBBbmdlbGVzIHJpZ2h0IGZpZWxkZXIgWWFzaWVsIFB1aWcgd2FzIHB1dCBvbiB0aGUgZGlzYWJsZWQgbGlzdCB3aXRoIGEgbGVmdCBoaXAgcG9pbnRlciBhbmQgYnJ1aXNlZCBmb290LiA8L3A+CjxwPklOVEVSTEVBR1VFOiBSZWRzIDgsIFR3aW5zIDI8L3A+CjxwPlR5bGVyIE1haGxlIHBpdGNoZWQgaW50byB0aGUgc2V2ZW50aCBpbm5pbmcgaW4gYW5vdGhlciBpbXByZXNzaXZlIHN0YXJ0LCBKb3NlIFBlcmF6YSBoYWQgdGhyZWUgaGl0cyBhbmQgQWRhbSBEdXZhbGwgaG9tZXJlZCwgbGVhZGluZyBDaW5jaW5uYXRpIHBhc3QgaG9zdCBNaW5uZXNvdGEuPC9wPgo8cD5NYWhsZSAoMi0zKSBjcnVpc2VkIHRocm91Z2ggdGhlIFR3aW5zJiM4MjE3OyBsaW5ldXAgaW4gaGlzIHNlY29uZCBzdHJhaWdodCBzb2xpZCBvdXRpbmcuIEFmdGVyIHN0cmlraW5nIG91dCAxMSBhZ2FpbnN0IEF0bGFudGEgaW4gaGlzIG1vc3QgcmVjZW50IHN0YXJ0LCBNYWhsZSBnYXZlIHVwIG9uZSBydW4gaW4gNiYjODUzMTsgaW5uaW5ncywgYWxsb3dpbmcgZm91ciBoaXRzIGFuZCB0d28gd2Fsa3Mgd2hpbGUgc3RyaWtpbmcgb3V0IHNldmVuLjwvcD4K
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvaW5kaWFucy9pbmRpYW5zLW5vdGVib29rLWFkYW0tcGx1dGtvLXRvc3Nlcy03JWUyJTg1JTk0LXBlcmZlY3QtaW5uaW5ncy1mb3ItdHJpcGxlLWEtY29sdW1idXMtY291bGQtYmUtYW4tb3B0aW9uLWZvci1pbmRpYW5zLWRvdWJsZWhlYWRlci1vbi10aHVyc2RheSI+SW5kaWFucyBub3RlYm9vazogQWRhbSBQbHV0a28gdG9zc2VzIDfihZQgcGVyZmVjdCBpbm5pbmdzIGZvciBUcmlwbGUtQSBDb2x1bWJ1cywgY291bGQgYmUgYW4gb3B0aW9uIGZvciBJbmRpYW5zIGRvdWJsZWhlYWRlciBvbiBUaHVyc2RheTwvYT48L3A+PHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vYWtyb24vc3BvcnRzL2luZGlhbnMvbWFyaW5lcnMtMTAtaW5kaWFucy00LWpvc2gtdG9tbGluLW5pY2stZ29vZHktcm91Z2hlZC11cC1pbi1sb3NzIj5NYXJpbmVycyAxMCwgSW5kaWFucyA0OiBKb3NoIFRvbWxpbiwgTmljayBHb29keSByb3VnaGVkIHVwIGluIGxvc3M8L2E+PC9wPjwvZGl2PjwvZGl2Pg==