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MLB roundup: Rays beat Yankees; Cubs edge Pirates; Mets split with Phillies
Published: August 16, 2018 - 11:25 PM
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Associated Press

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