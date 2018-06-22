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MLB roundup: Rays edge Yankees; Red beat Cubs; Diamondbacks nip Pirates
Published: June 22, 2018 - 11:27 PM | Updated: June 22, 2018 - 11:33 PM

Associated Press

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