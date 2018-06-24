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MLB roundup: Rays sweep Yankees; Astros crush Royals; Reds put away Cubs
Published: June 24, 2018 - 8:42 PM
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Associated Press

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