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MLB roundup: Red Sox beat Royals 5-4; Tigers edge Rays 3-2 in 12 innings
Published: May 2, 2018 - 11:18 PM | Updated: May 2, 2018 - 11:20 PM
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Associated Press
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