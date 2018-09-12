Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
MLB roundup: Red Sox top 100 wins for first time since 1946 season
Published: September 12, 2018 - 10:43 PM
Full Screen Linked Image

Associated Press

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

High school scores, summaries and schedules — Sept. 13 September 12th, 2018 10:57 PM
Eastern League Championship/Fisher Cats 6, RubberDucks 1: Loss leaves Ducks with backs against the wall September 12th, 2018 10:54 PM
Sports news roundup for Sept. 13 September 12th, 2018 10:50 PM
High school roundup: Cam Tucker’s goal lifts Ellet over Orange in girls soccer September 12th, 2018 10:46 PM

THE LATEST

Ohio police officer gets 43 years for on-duty sex assaults September 12th, 2018 10:59 PM
How the Browns willl look different against the Saints (podcast) September 12th, 2018 9:42 PM
UA professor seeks to protect first responders from exposure to opioids September 12th, 2018 9:27 PM
RPM buys maker of foam/concrete wall systems September 12th, 2018 8:57 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal