MLB roundup: Reds beat Tigers; Blue Jays edge Braves

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5JTlRFUkxFQUdVRTogUmVkcyA1LCBUaWdlcnMgMzwvcD4KPHA+U2Nvb3RlciBHZW5uZXR0IGhpdCBhIHR5aW5nIHR3by1ydW4gaG9tZXIsIGFuZCBFdWdlbmlvIFN1YXJleiBhbHNvIGNvbm5lY3RlZCBvbiB0aGUgbmV4dCBwaXRjaCAmIzgyMTI7IGEgaGl0IG9yaWdpbmFsbHkgcnVsZWQgYSBkb3VibGUgYnV0IGNoYW5nZWQgdG8gYSBob21lciBvbiByZXZpZXcgJiM4MjEyOyBhcyBob3N0IENpbmNpbm5hdGkgcmFsbGllZCBmb3IgYSB0d28tZ2FtZSBzd2VlcCBvZiBEZXRyb2l0LjwvcD4KPHA+VGhlIFJlZHMgbW92ZWQgYWhlYWQgaW4gdGhlIGFsbC10aW1lIHNlcmllcyAxMy0xMSwgd2l0aCB0d28gZ2FtZXMgbGVmdCBhdCBDb21lcmljYSBQYXJrIHN0YXJ0aW5nIEp1bHkgMzEuPC9wPgo8cD5UeWxlciBNYWhsZSAoNi02KSBvdmVyY2FtZSB0d28gc29sbyBob21lcnMgdG8gcmVtYWluIHVuYmVhdGVuIGluIGZvdXIgSnVuZSBzdGFydHMuIFRoZSByb29raWUgaGFzIGFsbG93ZWQgZm91ciBlYXJuZWQgcnVucyB3aGlsZSBnb2luZyAzLTAgaW4gdGhlIG1vbnRoLiBIZSBzdHJ1Y2sgb3V0IGVpZ2h0IGluIHNpeCBpbm5pbmdzLjwvcD4KPHA+UmFpc2VsIElnbGVzaWFzIGdhdmUgdXAgYSBoaXQgaW4gdGhlIG5pbnRoIHdoaWxlIGVhcm5pbmcgaGlzIDExdGggc2F2ZSBpbiAxMyBjaGFuY2VzLjwvcD4KPHA+VGhlIFJlZHMgbWFuYWdlZCBvbmx5IHR3byBzaW5nbGVzIHRocm91Z2ggdGhlIGZpcnN0IGZpdmUgaW5uaW5ncyBiZWZvcmUgZ2V0dGluZyB0byBNaWNoYWVsIEZ1bG1lciAoMy02KS4gR2VubmV0dCBjb25uZWN0ZWQgd2l0aCB0d28gb3V0cyBmb3IgaGlzIDEzdGggaG9tZXIsIHR5aW5nIGl0IDItMi4gU3VhcmV6IGhpdCBGdWxtZXImIzgyMTc7cyBuZXh0IHBpdGNoIHRvIGxlZnQgZmllbGQsIHdpdGggdGhlIGJhbGwgbGFuZGluZyBvbiB0aGUgdG9wIG9mIHRoZSB3YWxsIGFuZCBib3VuY2luZyBiYWNrIGludG8gcGxheS48L3A+CjxwPlRoZSBSZWRzIHNvdW5kZWQgdGhlaXIgaG9tZSBydW4gc2lyZW4gYW5kIHNob3Qgb2ZmIGZpcmV3b3JrcywgYnV0IHRoZSB1bXBpcmVzIHJ1bGVkIHRoZSBiYWxsIHdhcyBpbiBwbGF5IGFuZCBzdG9wcGVkIFN1YXJleiBhdCBzZWNvbmQgYmFzZS4gQWZ0ZXIgYSByZXZpZXcgb2Ygb25lIG1pbnV0ZSBhbmQgMTIgc2Vjb25kcywgdGhlIGhpdCB3YXMgcnVsZWQgYSBob21lciAmIzgyMTI7IHJlcGxheXMgaW5kaWNhdGVkIHRoZSBiYWxsIHNraXBwZWQgb2ZmIHRoZSB0b3Agb2YgdGhlIHdhbGwgYW5kIGRlZmxlY3RlZCBvZmYgYSByYWlsaW5nIGJlaGluZCBpdC48L3A+CjxwPkFkYW0gRHV2YWxsIGFkZGVkIGEgaG9tZXIgaW4gdGhlIGVpZ2h0aC48L3A+CjxwPkJsdWUgSmF5cyA1LCBCcmF2ZXMgNDwvcD4KPHA+Si5BLiBIYXBwIHBpdGNoZWQgYSBzZWFzb24taGlnaCA4JiM4NTMxOyBpbm5pbmdzIHRvIHdpbiBoaXMgZmlmdGggc3RyYWlnaHQgZGVjaXNpb24gYW5kIEtlbmRyeXMgTW9yYWxlcyBoaXQgYSB0d28tcnVuIGhvbWVyIGFzIFRvcm9udG8gYmVhdCBBdGxhbnRhIGZvciBpdHMgc2V2ZW50aCB3aW4gaW4gZWlnaHQgaG9tZSBnYW1lcy48L3A+CjxwPkhhcHAgKDktMykgYWxsb3dlZCBmb3VyIHJ1bnMgYW5kIHNpeCBoaXRzLCB3YWxrZWQgbm9uZSBhbmQgc3RydWNrIG91dCBlaWdodC4gSGUmIzgyMTc7cyA0LTAgd2l0aCBhIDIuNzIgRVJBIGluIG5pbmUgY2FyZWVyIHN0YXJ0cyBhZ2FpbnN0IHRoZSBCcmF2ZXMuPC9wPgo8cD5IYXBwIGhhZCByZXRpcmVkIDE4IG9mIDE5IGJlZm9yZSBGcmVkZGllIEZyZWVtYW4gYW5kIE5pY2sgTWFya2FraXMgaGl0IGJhY2stdG8tYmFjayBzaW5nbGVzIHdpdGggb25lIG91dCBpbiB0aGUgbmludGguPC9wPgo8cD5SeWFuIFRlcGVyYSBjYW1lIG9uIGFuZCBnYXZlIHVwIGFuIFJCSSBzaW5nbGUgdG8gS3VydCBTdXp1a2ksIHN0cnVjayBvdXQgQ2hhcmxpZSBDdWxiZXJzb24sIHRoZW4gYWxsb3dlZCBhbiBSQkkgc2luZ2xlIHRvIEVuZGVyIEluY2lhcnRlLCBwdXR0aW5nIHRoZSB0eWluZyBydW4gYXQgc2Vjb25kLiBUZXBlcmEgZmluaXNoZWQgaXQgYnkgZ2V0dGluZyBKb2hhbiBDYW1hcmdvIHRvIGZseSBvdXQsIGVhcm5pbmcgaGlzIGZpZnRoIHNhdmUgaW4gZWlnaHQgb3Bwb3J0dW5pdGllczwvcD4KPHA+TW9yYWxlcyB3ZW50IDItZm9yLTMgYW5kIHNjb3JlZCB0d2ljZS4gSGUgaG9tZXJlZCBpbiB0aGUgZmlyc3QsIHdhbGtlZCBhbmQgc2NvcmVkIGluIHRoZSBmb3VydGgsIHNpbmdsZWQgaW4gdGhlIGZpZnRoLCBhbmQgZmxpZWQgb3V0IGluIHRoZSBlaWdodGguPC9wPgo8cD5BdGhsZXRpY3MgMTIsIFBhZHJlcyA0PC9wPgo8cD5GcmFua2xpbiBCYXJyZXRvIGNvbm5lY3RlZCBmb3IgYSA0MjQtZm9vdCwgdGhyZWUtcnVuIGhvbWVyIGFzIE9ha2xhbmQgd2VudCBkZWVwIGZpdmUgdGltZXMgdG8gYmVhdCBob3N0IFNhbiBEaWVnbyBmb3IgYSB0d28tZ2FtZSBzd2VlcC48L3A+CjxwPkpvc2ggUGhlZ2xleSwgTWFyayBDYW5oYSwgTWF0dCBPbHNvbiBhbmQgSmVkIExvd3JpZSBhbHNvIGhvbWVyZWQgZm9yIE9ha2xhbmQuPC9wPgo8cD5CYXJyZXRvIGFuZCBQaGVnbGV5IHdlbnQgYmFjay10by1iYWNrIHdpdGggdGhlaXIgZmlyc3QgaG9tZXJzIG9mIHRoZSBzZWFzb24gaW4gdGhlIHNlY29uZCBpbm5pbmcgb2ZmIGxlZnQtaGFuZGVyIEpvZXkgTHVjY2hlc2kgKDMtMyksIHdobyBoYWQgYmVlbiBvbiB0aGUgZGlzYWJsZWQgbGlzdCBmb3IgbW9yZSB0aGFuIGEgbW9udGguIEJhcnJldG8sIGhpdHRpbmcgLjA3MSBjb21pbmcgaW4gYW5kIGJhdHRpbmcgc2V2ZW50aCwgaG9tZXJlZCBpbnRvIE9ha2xhbmQmIzgyMTc7cyBidWxscGVuIHdlbGwgYmV5b25kIHRoZSBmZW5jZSBpbiBjZW50ZXIgZmllbGQgb24gYSBmdWxsLWNvdW50IHBpdGNoLjwvcD4KPHA+UGhlZ2xleSBob21lcmVkIG9mZiB0aGUgV2VzdGVybiBNZXRhbCBTdXBwbHkgQ28uIGJyaWNrIHdhcmVob3VzZSBpbiB0aGUgbGVmdCBmaWVsZCBjb3JuZXIgb24gYSAxLTEgcGl0Y2guIEx1Y2NoZXNpIGhpdCBPbHNvbiB3aXRoIGEgcGl0Y2ggb3BlbmluZyB0aGUgaW5uaW5nIGFuZCB0aGVuIHdhbGtlZCBQaXNjb3R0eSBhaGVhZCBvZiBCYXJyZXRvJiM4MjE3O3MgaG9tZXIuPC9wPgo8cD5Sb2JiaWUgRXJsaW4gZ290IHRoZSBsYXN0IG91dCBvZiB0aGUgc2Vjb25kIGJlZm9yZSBhbGxvd2luZyBjb25zZWN1dGl2ZSBob21lcnMgdG8gQ2FuaGEgYW5kIE9sc29uIGluIHRoZSB0aGlyZC4gSXQgd2FzIENhbmhhJiM4MjE3O3MgbmludGggYW5kIE9sc29uJiM4MjE3O3MgMTV0aC4gUGhlZ2xleSBhZGRlZCBhIHNhY3JpZmljZSBmbHkuPC9wPgo8cD5Mb3dyaWUgY29ubmVjdGVkIG9mZiBQaGlsIEh1Z2hlcyBpbiB0aGUgZWlnaHRoLCBoaXMgMTF0aC48L3A+CjxwPkFNRVJJQ0FOIExFQUdVRTogWWFua2VlcyA3LCBNYXJpbmVycyA1PC9wPgo8cD5HaWFuY2FybG8gU3RhbnRvbiBsaW5lZCBhIHR3by1ydW4gaG9tZXIgd2l0aCB0d28gb3V0cyBpbiB0aGUgYm90dG9tIG9mIHRoZSBuaW50aCBpbm5pbmcsIGFuZCBob3N0IE5ldyBZb3JrIGVyYXNlZCBhIGZpdmUtcnVuIGRlZmljaXQgdG8gYmVhdCBTZWF0dGxlLjwvcD4KPHA+R2FyeSBTYW5jaGV6IHRpZWQgdGhlIHNjb3JlIHdpdGggYSB0d28tcnVuIGhvbWVyIGluIHRoZSBlaWdodGgsIGFuZCB0aGUgWWFua2VlcyB3ZW50IG9uIHRvIGNvbXBsZXRlIHRoZWlyIGxhcmdlc3QgY29tZWJhY2sgdmljdG9yeSBvZiB0aGUgc2Vhc29uLjwvcD4KPHA+RGlkaSBHcmVnb3JpdXMgc2luZ2xlZCB3aXRoIHR3byBvdXRzIGluIHRoZSBuaW50aCBhbmQgU3RhbnRvbiBoYW1tZXJlZCBhbiAwLTIgYnJlYWtpbmcgYmFsbCBmcm9tIHJlbGlldmVyIFJ5YW4gQ29vayAoMS0xKS4gVGhlIHNsdWdnZXIga25ldyBpdCB3YXMgZ29uZSB0aGUgbW9tZW50IGhlIGNvbm5lY3RlZCwgYW5kIGhlIHRvb2sgYSBsaXR0bGUganVtcCBhdCB0aGUgcGxhdGUgYW5kIHB1bXBlZCBoaXMgYXJtIGJlZm9yZSB0b3NzaW5nIGhpcyBiYXQgYXNpZGUuPC9wPgo8cD5UaGUgZHJpdmUgc29hcmVkIGEgcHJvamVjdGVkIDQ1MyBmZWV0IGZvciBTdGFudG9uJiM4MjE3O3MgZmlyc3Qgd2Fsay1vZmYgaG9tZXIgd2l0aCB0aGUgWWFua2VlcyAmIzgyMTI7IGhpcyBwcmV2aW91cyBvbmUgY2FtZSBvbiBBcHJpbCAxOCwgMjAxNCwgZm9yIHRoZSBNYXJsaW5zIChhbHNvIGFnYWluc3QgU2VhdHRsZSkuIEhlIHdhcyBtb2JiZWQgYnkgdGVhbW1hdGVzIGFuZCBkb3VzZWQgYXMgaGUgY3Jvc3NlZCB0aGUgcGxhdGUsIHRocm93aW5nIGhpcyBoZWxtZXQgaW50byB0aGUgYWlyIGFuZCBzbWlsaW5nIGZyb20gZWFyIHRvIGVhci48L3A+CjxwPk5ldyBZb3JrIGlzIGEgc2Vhc29uLWhpZ2ggMjcgZ2FtZXMgYWJvdmUgLjUwMCB3aXRoIHRoZSBtYWpvcnMmIzgyMTc7IGJlc3QgcmVjb3JkIGF0IDQ5LTIyLiBUaGUgWWFua2VlcyBoYXZlIHdvbiBuaW5lIG9mIDExIGFnYWluc3QgU2VhdHRsZSAoNDYtMjgpIGFuZCB3aWxsIHRyeSBmb3IgYSB0aHJlZS1nYW1lIHNlcmllcyBzd2VlcCBUaHVyc2RheSBhZnRlcm5vb24uPC9wPgo8cD5Bc3Ryb3MgNSwgUmF5cyAxPC9wPgo8cD5Kb3NlIEFsdHV2ZSBob21lcmVkIHR3aWNlLCBpbmNsdWRpbmcgdGhlIGxhc3Qgb2YgdGhyZWUgc3RyYWlnaHQgYnkgdGhlIEFzdHJvcyBpbiB0aGUgc2l4dGggaW5uaW5nLCB0byBsaWZ0IEhvdXN0b24gb3ZlciB2aXNpdGluZyBUYW1wYSBCYXkuPC9wPgo8cD5UaGUgZ2FtZSB3YXMgdGllZCBpbiB0aGUgYm90dG9tIG9mIHRoZSBzaXh0aCB3aGVuIEdlb3JnZSBTcHJpbmdlciYjODIxNztzIDE1dGggaG9tZXIgdGhpcyBzZWFzb24gbWFkZSBpdCAyLTEuIFR3byBwaXRjaGVzIGxhdGVyLCBBbGV4IEJyZWdtYW4gc2VudCBhbiA4NyBtcGggc2xpZGVyIGZyb20gUmF5cyBzdGFydGVyIE5hdGhhbiBFb3ZhbGRpICgxLTMpIGludG8gdGhlIHNlYXRzIGluIGxlZnQgZmllbGQgZm9yIGhpcyAxMXRoIGhvbWUgcnVuLjwvcD4KPHA+QnV0IHRoZSBBc3Ryb3Mgd2VyZW4mIzgyMTc7dCBkb25lIHlldCwgYXMgQWx0dXZlIHB1dCBvbmUgb24gdGhlIHRyYWluIHRyYWNrcyBhdG9wIGxlZnQgZmllbGQgZm9yIHRoZSBzZWNvbmQgdGltZSBvbiBXZWRuZXNkYXkgbmlnaHQgdG8gcHVzaCB0aGUgbGVhZCB0byA0LTEuIEl0IHdhcyB0aGUgZmlyc3QgdGltZSB0aGUgQXN0cm9zIGhhZCBoaXQgdGhyZWUgaG9tZSBydW5zIGluIGEgcm93IHNpbmNlIE1heSAyLCAyMDA4LCB3aGVuIE1pZ3VlbCBUZWphZGEsIExhbmNlIEJlcmttYW4gYW5kIENhcmxvcyBMZWUgZGlkIGl0IGFnYWluc3QgdGhlIE1pbHdhdWtlZSBCcmV3ZXJzLjwvcD4KPHA+VGhlIEFzdHJvcyBhcmUgdGhlIGZpcnN0IHRlYW0gdG8gcmVhY2ggNTAgdmljdG9yaWVzIHRoaXMgc2Vhc29uLjwvcD4KPHA+SG91c3RvbiBzdGFydGVyIENoYXJsaWUgTW9ydG9uICg5LTEpIGFsbG93ZWQganVzdCB0d28gaGl0cyBhbmQgb25lIHVuZWFybmVkIHJ1biBpbiBzaXggaW5uaW5ncyBmb3IgdGhlIHdpbi48L3A+CjxwPk5BVElPTkFMIExFQUdVRTogQ3VicyA0LCBEb2RnZXJzIDA8L3A+CjxwPkpvbiBMZXN0ZXIgd29uIGhpcyBmaWZ0aCBzdHJhaWdodCBzdGFydCwgSmF2aWVyIEJhZXogYmFja2VkIGhpbSB3aXRoIHRocmVlIGhpdHMgYW5kIHR3byBydW5zLCBhbmQgaG9zdCBDaGljYWdvIGJlYXQgTG9zIEFuZ2VsZXMuPC9wPgo8cD5MZXN0ZXIgKDktMikgZ2F2ZSB1cCBmaXZlIGhpdHMgb3ZlciBzZXZlbiBpbm5pbmdzLiBCYWV6IGhhZCB0d28gZG91YmxlcywgYSB0cmlwbGUgYW5kIGEgc3RlYWwuIEhlIGFsc28gbWFkZSBzb21lIHNvbGlkIHBsYXlzIGF0IHNob3J0c3RvcCBhbmQgc2Vjb25kIGJhc2UuPC9wPgo8cD5LeWxlIFNjaHdhcmJlciBoaXQgaGlzIDE0dGggaG9tZXIuIEtyaXMgQnJ5YW50IGFkZGVkIHR3byBoaXRzIGFuZCBhbiBSQkkgaW4gaGlzIHRoaXJkIHN0cmFpZ2h0IGdhbWUgYmF0dGluZyBsZWFkb2ZmLiBBbmQgdGhlIEN1YnMgaGFuZGVkIFJvc3MgU3RyaXBsaW5nIGhpcyBmaXJzdCBsb3NzIHNpbmNlIEFwcmlsIDMwLCB0YWtpbmcgdHdvIG9mIHRocmVlIGluIGEgcmVtYXRjaCBvZiB0aGUgcGFzdCB0d28gTkwgQ2hhbXBpb25zaGlwIFNlcmllcy48L3A+CjxwPkxlc3RlciB3YWxrZWQgdGhyZWUgYW5kIHN0cnVjayBvdXQgb25lIGJhdHRlci4gQW50aG9ueSBCYXNzIHdvcmtlZCB0aGUgZmluYWwgdHdvIGlubmluZ3MgdG8gZmluaXNoIHRoZSBzaXgtaGl0dGVyLjwvcD4KPHA+UGhpbGxpZXMgNCwgQ2FyZGluYWxzIDI8L3A+CjxwPk9kdWJlbCBIZXJyZXJhIGhpdCBhIHRpZWJyZWFraW5nIHNvbG8gaG9tZXIgaW4gdGhlIHNldmVudGggaW5uaW5nLCBDZXNhciBIZXJuYW5kZXogaGl0IGEgdHdvLXJ1biBob21lciBhbmQgaG9zdCBQaGlsYWRlbHBoaWEgYmVhdCBTdC4gTG91aXMuPC9wPgo8cD5ZYWRpZXIgTW9saW5hIGhpdCB0d28gaG9tZXJzIGZvciB0aGUgQ2FyZGluYWxzIG9mZiBQaGlsbGllcyBzdGFydGVyIEpha2UgQXJyaWV0YS48L3A+CjxwPlBoaWxhZGVscGhpYSYjODIxNztzIGJlbGVhZ3VlcmVkIGJ1bGxwZW4gdG9zc2VkIHRocmVlIHNjb3JlbGVzcyBpbm5pbmdzIGFmdGVyIEFycmlldGEgaGFkIGFub3RoZXIgc28tc28gb3V0aW5nLiBFZHVicmF5IFJhbW9zICgyLTApIGdvdCBmaXZlIG91dHMgYW5kIEFkYW0gTW9yZ2FuIHJldGlyZWQgdGhlIGxhc3QgdHdvIGJhdHRlcnMgd2l0aCB0aGUgdHlpbmcgcnVuIG9uIHNlY29uZCBmb3IgaGlzIGZpcnN0IGNhcmVlciBzYXZlLjwvcD4KPHA+VGhlIFBoaWxsaWVzIHRvb2sgdHdvIG9mIHRocmVlIHRvIHdpbiBhIHNlcmllcyBhZ2FpbnN0IHRoZSBDYXJkaW5hbHMgZm9yIHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIHNpbmNlIDIwMTQuPC9wPgo8cD5BcnJpZXRhIGdhdmUgdXAgdGhyZWUgcnVucyBhbmQgZm91ciBoaXRzIGluIHNpeCBpbm5pbmdzIHRvIHJlbWFpbiB3aW5sZXNzIGluIEp1bmUgYWZ0ZXIgcG9zdGluZyBhIDAuOTAgRVJBIGluIGZpdmUgc3RhcnRzIGluIE1heS4gQXJyaWV0YSwgd2hvIGlzIGVhcm5pbmcgJDMwIG1pbGxpb24gdGhpcyBzZWFzb24gYXMgcGFydCBvZiBhIHRocmVlLXllYXIsICQ3NSBtaWxsaW9uIGNvbnRyYWN0LCBoYXMgYSA2Ljk3IEVSQSBpbiBmb3VyIHN0YXJ0cyB0aGlzIG1vbnRoLjwvcD4KPHA+TWljaGFlbCBXYWNoYSBsZWZ0IGluIHRoZSBmb3VydGggd2l0aCBhIGxlZnQgb2JsaXF1ZSBzdHJhaW4uIFRoZSByaWdodC1oYW5kZXIgYWxsb3dlZCB0aHJlZSBydW5zICYjODIxMjsgb25lIGVhcm5lZCAmIzgyMTI7IGFuZCBzaXggaGl0cyBpbiAzJiM4NTMyOyBpbm5pbmdzLjwvcD4KPHA+R2lhbnRzIDYsIE1hcmxpbnMgNTwvcD4KPHA+QnJhbmRvbiBCZWx0IGhhZCB0aHJlZSBoaXRzLCBHb3JreXMgSGVybmFuZGV6IGFkZGVkIGEgdHdvLXJ1biBzaW5nbGUgZHVyaW5nIGEgZml2ZS1ydW4gc2l4dGggaW5uaW5nIGFuZCBob3N0IFNhbiBGcmFuY2lzY28gYmVhdCBNaWFtaS48L3A+CjxwPkRlcmVrIEhvbGxhbmQgKDUtNykgaGFkIHNldmVuIHN0cmlrZW91dHMgYW5kIGFsbG93ZWQgdGhyZWUgcnVucyBvdmVyIHNpeCBpbm5pbmdzIGluIGhpcyBmaXJzdCBzdGFydCBhZ2FpbnN0IHRoZSBNYXJsaW5zIHNpbmNlIDIwMTEuIEh1bnRlciBQZW5jZSBoYWQgdHdvIFJCSSBzaW5nbGVzIHRvIHNuYXAgYSAxLWZvci0xOCBzbHVtcC48L3A+CjxwPlNhbiBGcmFuY2lzY28gY2hhc2VkIE1pYW1pIHN0YXJ0ZXIgSm9zZSBVcmVuYSAoMi05KSBpbiB0aGUgc2l4dGggaW5uaW5nLjwvcD4KPHA+S2VsYnkgVG9tbGluc29uIHdhbGtlZCBhbmQgdG9vayBzZWNvbmQgb24gSm9lIFBhbmlrJiM4MjE3O3Mgc2luZ2xlLiBBZnRlciBCZWx0IGRvdWJsZWQgaW4gVG9tbGluc29uLCBQYWJsbyBTYW5kb3ZhbCB3YXMgaW50ZW50aW9uYWxseSB3YWxrZWQgYW5kIE5pY2sgSHVuZGxleSBzdHJ1Y2sgb3V0LjwvcD4KPHA+UGFuaWsgc2NvcmVkIHRoZSBnby1haGVhZCBydW4gd2hlbiBNYWMgV2lsbGlhbXNvbiBoaXQgYSBzaGFycCBncm91bmRlciB0byB0aGlyZCBiYXNlbWFuIE1pZ3VlbCBSb2phcyB3aXRoIG9uZSBvdXQuIFJvamFzIG1hZGUgYSBkaXZpbmcgc3RvcCBidXQgc2Vjb25kIGJhc2VtYW4gU3RhcmxpbiBDYXN0cm8gaGFkIHRvIHN0cmV0Y2ggZm9yIHRoZSB0aHJvdyBhbmQgd2FzIHVuYWJsZSB0byBtYWtlIHRoZSByZWxheSB0byBmaXJzdC48L3A+CjxwPkhlcm5hbmRleiBjYXBwZWQgdGhlIGlubmluZyB3aXRoIGEgdHdvLXJ1biBzaW5nbGUgYWZ0ZXIgYSAxNC1waXRjaCBhdC1iYXQgYWdhaW5zdCBVcmVuYS48L3A+Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvaW5kaWFucy9pbmRpYW5zLTEyLXdoaXRlLXNveC0wLWNvcmV5LWtsdWJlci1pbmRpYW5zLWFnYWluLWVhc2lseS1kaXNwYXRjaC13aGl0ZS1zb3giPkluZGlhbnMgMTIsIFdoaXRlIFNveCAwOiBDb3JleSBLbHViZXIgcmVjb3JkcyAxMXRoIHdpbiBhcyBJbmRpYW5zIGVhc2lseSBkaXNwYXRjaCBXaGl0ZSBTb3g8L2E+PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL3Nwb3J0cy9pbmRpYW5zL2luZGlhbnMtbm90ZWJvb2stbWlrZS1jbGV2aW5nZXItdHJldm9yLWJhdWVyLWZpbmQtYS1iYXNlYmFsbC1yZWxhdGlvbnNoaXAtdGhhdHMtZmluZGluZy1yZXN1bHRzIj5JbmRpYW5zIG5vdGVib29rOiBNaWtlIENsZXZpbmdlciwgVHJldm9yIEJhdWVyIGZpbmQgYSBiYXNlYmFsbCByZWxhdGlvbnNoaXAgdGhhdOKAmXMgZmluZGluZyByZXN1bHRzPC9hPjwvcD48L2Rpdj48L2Rpdj4=