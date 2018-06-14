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MLB roundup: Tigers rally to beat Twins; Giants top Marlins in 16 innings
Published: June 14, 2018 - 11:09 PM | Updated: June 14, 2018 - 11:14 PM
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Associated Press

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