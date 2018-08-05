MLB roundup: White Sox finish three-game sweep over Rays

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5BTUVSSUNBTiBMRUFHVUU6IFdoaXRlIFNveCA4LCBSYXlzIDc8L3A+CjxwPkRhbmllbCBQYWxrYSBoaXQgYSBnby1haGVhZCB0d28tcnVuIGhvbWVyIGluIHRoZSBuaW50aCBpbm5pbmcgYW5kIENoaWNhZ28gY29tcGxldGVkIGl0cyBmaXJzdCB0aHJlZS1nYW1lIHN3ZWVwIGluIGEgeWVhciBieSBiZWF0aW5nIGhvc3QgVGFtcGEgQmF5LjwvcD4KPHA+SXQgd2FzIENoaWNhZ28mIzgyMTc7cyBmaXJzdCB0aHJlZS1nYW1lIHN3ZWVwIHNpbmNlIEF1Zy4gOC0xMCwgMjAxNyBhZ2FpbnN0IEhvdXN0b24uIFRoZSBXaGl0ZSBTb3gmIzgyMTc7cyBsYXN0IHRocmVlLWdhbWUgcm9hZCBzd2VlcCBvY2N1cnJlZCBBcHJpbCAyNS0yNywgMjAxNiBhdCBUb3JvbnRvLjwvcD4KPHA+UGFsa2EgaGFkIHN0cnVjayBvdXQgaW4gZWFjaCBvZiBoaXMgZmlyc3QgZm91ciBhdC1iYXRzIGJlZm9yZSBjb25uZWN0aW5nIG9uIGhpcyAxN3RoIGhvbWVyIG9mZiBEaWVnbyBDYXN0aWxsbyAoMi0yKSB3aXRoIHR3byBvdXRzLjwvcD4KPHA+SGVjdG9yIFNhbnRpYWdvICg0LTMpIHdlbnQgdGhlIGZpbmFsIDEmIzg1MzE7IGlubmluZ3MgZm9yIHRoZSB3aW4uPC9wPgo8cD5Ud2lucyA2LCBSb3lhbHMgNTwvcD4KPHA+Um9va2llIEpha2UgQ2F2ZSBoaXQgaGlzIGZpcnN0IGNhcmVlciBncmFuZCBzbGFtIGFuZCBjbG9zZXIgRmVybmFuZG8gUm9kbmV5IHN1cnZpdmVkIGEgY2hhb3RpYyBuaW50aCBpbm5pbmcgYXMgaG9zdCBNaW5uZXNvdGEgYmVhdCBLYW5zYXMgQ2l0eS48L3A+CjxwPlJvZG5leSBnYXZlIHVwIFdoaXQgTWVycmlmaWVsZCYjODIxNztzIGZvdXJ0aCBoaXQgb2YgdGhlIGdhbWUgbGVhZGluZyBvZmYgdGhlIG5pbnRoLCBidXQgY2F0Y2hlciBNaXRjaCBHYXJ2ZXIgdGhyZXcgaGltIG91dCB0cnlpbmcgdG8gc3RlYWwgc2Vjb25kLiBSb2RuZXkgdGhlbiBhbGxvd2VkIHR3byBtb3JlIGJhc2UgcnVubmVycywgYnV0IHdpdGggdGhlIHR5aW5nIHJ1biA5MCBmZWV0IGF3YXkgaGUgcmV0aXJlZCBSb3NlbGwgSGVycmVyYSBvbiBhIGdyb3VuZCBiYWxsIHRvIGVhcm4gaGlzIDI0dGggc2F2ZSBpbiAzMCBjaGFuY2VzLjwvcD4KPHA+Um95YWxzIHN0YXJ0ZXIgRGFubnkgRHVmZnkgKDctMTApIGhhZCBhbGxvd2VkIGp1c3QgdHdvIGVhcm5lZCBydW5zIG92ZXIgMTkgaW5uaW5ncyBpbiB0aHJlZSBzdGFydHMgYWdhaW5zdCB0aGUgVHdpbnMgdGhpcyBzZWFzb24uIEJ1dCB0aGUgZm91cnRoIHRpbWUgYXJvdW5kLCB0aGUgVHdpbnMgcm91Z2hlZCBoaW0gdXAgZm9yIHNpeCBydW5zIGluIHNpeCBpbm5pbmdzLCB0aGUgYmlnZ2VzdCBibG93IGJlaW5nIENhdmUmIzgyMTc7cyBncmFuZCBzbGFtIGluIHRoZSBzZWNvbmQgaW5uaW5nLjwvcD4KPHA+T3Jpb2xlcyA5LCBSYW5nZXJzIDY8L3A+CjxwPk1hcmsgVHJ1bWJvIGhvbWVyZWQgdHdpY2UgYW5kIGRyb3ZlIGluIGZpdmUgcnVucywgYW5kIEJhbHRpbW9yZSBiZWF0IGhvc3QgVGV4YXMgaW4gYSBiYWNrLWFuZC1mb3J0aCBnYW1lIHRvIGF2b2lkIGEgZm91ci1nYW1lIHN3ZWVwLjwvcD4KPHA+VHJ1bWJvIHNpbmdsZWQgaG9tZSBhIHJ1biBpbiB0aGUgZmlyc3QgaW5uaW5nLiBIaXMgdHdvLXJ1biBob21lciBpbiB0aGUgdGhpcmQgcHV0IEJhbHRpbW9yZSBhaGVhZCB0byBzdGF5IGF0IDYtNSBhZ2FpbnN0IGxvc2luZyBwaXRjaGVyIERyZXcgSHV0Y2hpc29uICgxLTIpLCB3aG8gd2FzIG1ha2luZyBoaXMgUmFuZ2VycyBkZWJ1dC48L3A+CjxwPlRoZSB0ZWFtcyBoYWQgc2NvcmVkIGluIGV2ZXJ5IGhhbGYtaW5uaW5nIGJlZm9yZSB0aGF0LCB3aXRoIHRoZSBsZWFkIGNoYW5naW5nIGhhbmRzIGluIGZvdXIgb2YgdGhvc2UuPC9wPgo8cD5UcnVtYm8gbGVmdCB0aGUgZ2FtZSBhZnRlciBoaXMgdHdvLXJ1biBob21lciBhZ2FpbnN0IE1hdHQgTW9vcmUgaW4gdGhlIHNldmVudGguPC9wPgo8cD5BdXN0aW4gV3lubnMgYW5kIEpvbmF0aGFuIFZpbGxhciBhbHNvIGhvbWVyZWQgZm9yIEJhbHRpbW9yZS48L3A+CjxwPk1hcmluZXJzIDYsIEJsdWUgSmF5cyAzPC9wPgo8cD5UaGUgU2VhdHRsZSBNYXJpbmVycyBoYWQgYmVlbiB3YWl0aW5nIGZvciBhIGJpZyBkYXkgZnJvbSBLeWxlIFNlYWdlciB0byBzcGFyayB0aGVpciBzdHJ1Z2dsaW5nIG9mZmVuc2UsIGFuZCB0aGV5IGZpbmFsbHkgZ290IGl0IFN1bmRheS48L3A+CjxwPlNlYWdlciBoaXQgdHdvIGhvbWUgcnVucyBhbmQgTmVsc29uIENydXogYWRkZWQgYW5vdGhlciBhcyBob3N0IFNlYXR0bGUgcG93ZXJlZCBpdHMgd2F5IHRvIGEgd2luIG92ZXIgVG9yb250by48L3A+CjxwPiYjODIyMDtXZSBoYWQgdGhlIFNlYWdlciBnYW1lIHRvZGF5LCYjODIyMTsgTWFyaW5lcnMgbWFuYWdlciBTY290dCBTZXJ2YWlzIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSYjODIxNzt2ZSBiZWVuIHdhaXRpbmcgZm9yIHRoYXQgb25lIGFuZCBLeWxlIHdhcyBodWdlIHRoZXJlLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlRoZSBNYXJpbmVycyBoYWQgYmVlbiBoZWxkIHRvIHRocmVlIG9yIGZld2VyIHJ1bnMgaW4gMTggb2YgdGhlaXIgbGFzdCAyMyBnYW1lcywgaW5jbHVkaW5nIHRocmVlIHN0cmFpZ2h0IGxvc3NlcyB0byB0aGUgQmx1ZSBKYXlzIHRvIGJlZ2luIHRoZSBzZXJpZXMgYnV0IGdvdCAxMCBoaXRzIFN1bmRheSBhcyB0aGV5IHNuYXBwZWQgYSBmaXZlLWdhbWUgbG9zaW5nIHN0cmVhay48L3A+CjxwPkF0aGxldGljcyA2LCBUaWdlcnMgMDwvcD4KPHA+V2hpbGUgaG9zdCBPYWtsYW5kIGNvbnRpbnVlcyBpdHMgbG9uZyBxdWVzdCBmb3IgYSBuZXcgc3RhZGl1bSwgVHJldm9yIENhaGlsbCBhbmQgS2hyaXMgRGF2aXMgY291bGRuJiM4MjE3O3QgYmUgbW9yZSBjb21mb3J0YWJsZSBpbiB0aGUgdGVhbSYjODIxNztzIGN1cnJlbnQgaG9tZS48L3A+CjxwPkNhaGlsbCBzdHJ1Y2sgb3V0IDEwIGluIHNpeCBpbm5pbmdzLCBEYXZpcyBhbmQgTWF0dCBDaGFwbWFuIGJvdGggaG9tZXJlZCBmb3IgdGhlIHNlY29uZCBjb25zZWN1dGl2ZSBnYW1lIGFuZCB0aGUgQSYjODIxNztzIGJlYXQgdGhlIERldHJvaXQgVGlnZXJzIDYtMCBvbiBTdW5kYXkgdG8gY29tcGxldGUgYSBzZWFzb24gc3dlZXAuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgb24gYSBuaWNlIHJvbGwgcmlnaHQgbm93LCYjODIyMTsgc2FpZCBtYW5hZ2VyIEJvYiBNZWx2aW4sIHdob3NlIHRlYW0gaGFzIHdvbiBlaWdodCBzdHJhaWdodCBhdCB0aGUgT2FrbGFuZCBDb2xpc2V1bS4gJiM4MjIwO1RoZSBtb3JlIGdhbWVzIHlvdSB3aW4sIHRoZSBtb3JlIGNvbmZpZGVuY2UgeW91IGhhdmUuIEl0IHNlZW1zIHRvIGJlIHBsYXlpbmcgb3V0IHJpZ2h0IG5vdy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5OQVRJT05BTCBMRUFHVUU6IE5hdGlvbmFscyAyLCBSZWRzIDE8L3A+CjxwPk1hdHQgV2lldGVycyBob21lcmVkIHRvIGJhY2sgVGFubmVyIFJvYXJrLCB3aG8gd2VudCBzZXZlbiBpbm5pbmdzIHRvIHdpbiBoaXMgdGhpcmQgc3RyYWlnaHQgc3RhcnQsIGFuZCBob3N0IFdhc2hpbmd0b24gZGVmZWF0ZWQgQ2luY2lubmF0aS48L3A+CjxwPlRoZSBOYXRpb25hbHMgdG9vayB0aHJlZSBvdXQgb2YgZm91ciBmcm9tIHRoZSBSZWRzIGFuZCBoYXZlIHdvbiBlaWdodCBvdXQgb2YgMTEgb3ZlcmFsbC48L3A+CjxwPlJvYXJrICg2LTEyKSBhbGxvd2VkIGEgcnVuIG9uIHNldmVuIHNpbmdsZXMgYW5kIGdvdCBhIG5pY2Ugb3ZhdGlvbiB3aGVuIGhlIG1hZGUgYSBkaXZpbmcgc3RvcCBvbiBCaWxseSBIYW1pbHRvbiYjODIxNztzIGNvbWViYWNrZXIgdG8gZW5kIHRoZSBzZXZlbnRoLiBJbiBoaXMgbGFzdCB0aHJlZSBvdXRpbmdzLCBSb2FyayBoYXMgYWxsb3dlZCB0d28gZWFybmVkIHJ1bnMgaW4gMjIgaW5uaW5ncyAoMC44MiBFUkEpIHdpdGggMjAgc3RyaWtlb3V0cyBhbmQgYSB3YWxrLjwvcD4KPHA+QnJhdmVzIDUsIE1ldHMgNDwvcD4KPHA+TmljayBNYXJrYWtpcyBoaXQgYSBnby1haGVhZCBob21lIHJ1biBpbiB0aGUgMTB0aCBpbm5pbmcgYW5kIEF0bGFudGEsIGhlbHBlZCBieSBwaXRjaGVyIEp1bGlvIFRlaGVyYW4mIzgyMTc7cyBmaXJzdCBiaWcgbGVhZ3VlIGhvbWVyLCByYWxsaWVkIHRvIGJlYXQgaG9zdCBOZXcgWW9yay48L3A+CjxwPk1hcmtha2lzIGZpbmlzaGVkIHdpdGggZm91ciBoaXRzIGFuZCB0b29rIG92ZXIgdGhlIE5MIGxlYWQgZnJvbSB0ZWFtbWF0ZSBGcmVkZGllIEZyZWVtYW4uPC9wPgo8cD5FbmRlciBJbmNpYXJ0ZSBhbHNvIGhvbWVyZWQgYXMgdGhlIEJyYXZlcyBwb3N0ZWQgdGhlaXIgc2l4dGggdmljdG9yeSBpbiBzZXZlbiBnYW1lcy4gVGhlIE5MIEVhc3QgY29udGVuZGVycyB0b29rIHRocmVlIG9mIGZvdXIgYXQgQ2l0aSBGaWVsZCBmb3IgdGhlaXIgZmlyc3Qgd2lubmluZyByb2FkIHNlcmllcyBpbiBtb3JlIHRoYW4gYSBtb250aC48L3A+CjxwPkNhcmRpbmFscyAxLCBQaXJhdGVzIDE8L3A+CjxwPkphY2sgRmxhaGVydHkgY3J1aXNlZCB0aHJvdWdoIHNpeCBpbm5pbmdzLCBNYXR0IENhcnBlbnRlciBoaXQgYW5vdGhlciBob21lciBhbmQgU3QuIExvdWlzIGhlbGQgb24gZm9yIGEgdmljdG9yeSBvdmVyIGhvc3QgUGl0dHNidXJnaC48L3A+CjxwPkNvbXBsZXRpbmcgc2l4IGlubmluZ3MgZm9yIHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIHNpbmNlIEp1bHkgMywgRmxhaGVydHkgKDUtNikgYWxsb3dlZCB0aHJlZSBoaXRzIHdpdGggc2V2ZW4gc3RyaWtlb3V0cyBhbmQgb25lIHdhbGsuPC9wPgo8cD5DYXJwZW50ZXIgaGl0IGEgc29sbyBob21lIHJ1biBpbiB0aGUgZmlmdGggYW5kIEplZGQgR3lvcmtvIHNpbmdsZWQgdG8gZHJpdmUgaW4gYSBydW4gbGF0ZXIgdGhhdCBpbm5pbmcgdG8gZ2l2ZSB0aGUgQ2FyZGluYWxzIGEgMi0wIGxlYWQuPC9wPgo8cD5TdC4gTG91aXMgdG9vayB0aGUgZmluYWwgdHdvIGdhbWVzIG9mIHRoZSB0aHJlZS1nYW1lIHNlcmllcyBhZ2FpbnN0IFBpdHRzYnVyZ2ggdG8gbW92ZSBwYXN0IHRoZSBQaXJhdGVzIGludG8gdGhpcmQgYWxvbmUgaW4gdGhlIE5hdGlvbmFsIExlYWd1ZSBDZW50cmFsLjwvcD4KPHA+QnVkIE5vcnJpcyByZXRpcmVkIHRoZSBzaWRlIGluIG9yZGVyIHdpdGggdHdvIHN0cmlrZW91dHMgaW4gdGhlIG5pbnRoIGZvciBoaXMgMjFzdCBzYXZlLjwvcD4KPHA+RmxhaGVydHkgcmVjb3ZlcmVkIGFmdGVyIGdpdmluZyB1cCBmb3VyIHJ1bnMgb24gZml2ZSBoaXRzIGluIDUmIzg1MzE7IGlubmluZ3Mgb2YgYSA2LTMgbG9zcyB0byB0aGUgQ29sb3JhZG8gUm9ja2llcyBpbiBoaXMgbGFzdCBzdGFydC48L3A+CjxwPlBoaWxsaWVzIDUsIE1hcmxpbnMgMzwvcD4KPHA+QXNkcnViYWwgQ2FicmVyYSBoaXQgYSB0aWVicmVha2luZyB0d28tcnVuIGhvbWVyIGluIHRoZSBlaWdodGggaW5uaW5nIGFuZCAgc3VyZ2luZyBob3N0IFBoaWxhZGVscGhpYSBjb21wbGV0ZWQgYSBmb3VyLWdhbWUgc3dlZXAgb2YgTWlhbWkuPC9wPgo8cD5DYWJyZXJhLCBhY3F1aXJlZCBpbiBhIEp1bHkgMjcgdHJhZGUgd2l0aCB0aGUgTmV3IFlvcmsgTWV0cywgY3J1c2hlZCBhIDItMCBzbGlkZXIgZnJvbSBEcmV3IFN0ZWNrZW5yaWRlciAoMy0yKSBpbnRvIHRoZSByaWdodCBmaWVsZCBzZWF0cyBmb3IgaGlzIDIwdGggaG9tZXIgYW5kIGhpcyBzZWNvbmQgaW4gYXMgbWFueSBkYXlzLjwvcD4KPHA+UGF0IE5laHNlayAoMS0wKSBwaXRjaGVkIGEgcGVyZmVjdCBlaWdodGggYW5kIFRvbW15IEh1bnRlciB3b3JrZWQgdGhlIG5pbnRoIGZvciBoaXMgc2Vjb25kIHNhdmUgYXMgdGhlIFBoaWxsaWVzIG92ZXJjYW1lIGEgbWVkaW9jcmUgb3V0aW5nIGZyb20gQWFyb24gTm9sYSBmb3IgdGhlaXIgZmlmdGggc3RyYWlnaHQgd2luLiBQaGlsYWRlbHBoaWEgaW1wcm92ZWQgdG8gYW4gTkwtYmVzdCAzOC0xOCBhdCBob21lIGFuZCBtYWludGFpbmVkIGl0cyAxJiMxODk7LWdhbWUgbGVhZCBvdmVyIEF0bGFudGEgYXRvcCB0aGUgTkwgRWFzdC48L3A+CjxwPkRlcmVrIERpZXRyaWNoIGhpdCBhIHR3by1ydW4gaG9tZSBydW4gb2ZmIE5vbGEgYW5kIEp1c3RpbiBCb3VyIHRpZWQgaXQgd2l0aCBhIHNvbG8gc2hvdCBvZmYgU2VyYW50aG9ueSBEb21pbmd1ZXogaW4gYSB0aHJlZS1ydW4gc2V2ZW50aCBmb3IgdGhlIE1hcmxpbnMsIHdobyBoYXZlIGRyb3BwZWQgc2l4IHN0cmFpZ2h0IGFuZCAxMC1vZi0xMy48L3A+CjxwPlRoZSBQaGlsbGllcyBoYWQgdGFrZW4gYSAzLTAgbGVhZCBvbiBPZHViZWwgSGVycmVyYSYjODIxNztzIHR3by1ydW4gc2luZ2xlIGFuZCBNYWlrZWwgRnJhbmNvJiM4MjE3O3MgUkJJIHNpbmdsZSBpbiB0aGUgc2l4dGguIE9uIGEgOTAtZGVncmVlIGRheSBpbiB3aGljaCB0aGUgUGhpbGxpZXMmIzgyMTc7IDIwMDggV29ybGQgU2VyaWVzLXdpbm5pbmcgdGVhbSB3YXMgaG9ub3JlZCwgTm9sYSBkaWRuJiM4MjE3O3QgaGF2ZSBoaXMgYmVzdCBzdHVmZiBhbmQgd2FzIGxpZnRlZCBhZnRlciBEaWV0cmljaCYjODIxNztzIDE0dGggaG9tZXIgd2l0aCBubyBvdXRzLiBOb2xhIGFsbG93ZWQgc2V2ZW4gaGl0cyBhbmQgdHdvIHdhbGtzIHdoaWxlIHN0cmlraW5nIG91dCB0d28gYXMgaGUgd2FzIGRlbmllZCBoaXMgMTN0aCB3aW4uPC9wPgo8cD5Sb2NraWVzIDUsIEJyZXdlcnMgNCAoMTEgaW5uaW5ncyk8L3A+CjxwPk5vbGFuIEFyZW5hZG8gaGl0IGEgZ28tYWhlYWQgaG9tZXIgd2l0aCB0d28gb3V0cyBpbiB0aGUgMTF0aCBpbm5pbmcgYW5kIENvbG9yYWRvIGJlYXQgaG9zdCBNaWx3YXVrZSwgdGhhbmtzIHRvIGFuIG92ZXJ0dXJuZWQgcmVwbGF5IHJldmlldy48L3A+CjxwPkFyZW5hZG8mIzgyMTc7cyAyOXRoIGhvbWVyIG9mIHRoZSBzZWFzb24gY2FtZSBvZmYgQnJld2VycyBjbG9zZXIgQ29yZXkgS25lYmVsICgyLTIpIGFuZCBoZWxwZWQgdGhlIFJvY2tpZXMgYXZvaWQgYSBzd2VlcCwgZ2l2aW5nIHRoZW0gYSBzaWdoIG9mIHJlbGllZiBvbiB0aGUgZmxpZ2h0IGhvbWUgYWZ0ZXIgYW4gb3RoZXJ3aXNlIHRvdWdoIE1pZHdlc3QgdHJpcC48L3A+CjxwPldpdGggQ29sb3JhZG8gY2xvc2VyIFdhZGUgRGF2aXMgc3RydWdnbGluZywgdGhlIEJyZXdlcnMgcmFsbGllZCBmb3IgdGhyZWUgcnVucyBpbiB0aGUgbmludGggb2ZmIEFkYW0gT3R0YXZpbm8gaW4gYSBzYXZlIHNpdHVhdGlvbi4gQnV0IGdpdmVuIGEgc2Vjb25kIGNoYW5jZSwgbmV3bHkgYWNxdWlyZWQgcmVsaWV2ZXIgU2V1bmdod2FuIE9oIGNsb3NlZCBvdXQgdGhlIEJyZXdlcnMgaW4gdGhlIDExdGguPC9wPgo8cD5QYWRyZXMgMTAsIEN1YnMgNjwvcD4KPHA+Q3VicyBhY2UgSm9uIExlc3RlciB3YXMgaGl0IGhhcmQgYWdhaW4gYW5kIFNhbiBEaWVnbyBQYWRyZXMgYWxzbyBiYXR0ZXJlZCBob3N0IENoaWNhZ28mIzgyMTc7cyBidWxscGVuIG9uIHRoZWlyIHdheSB0byBhIHZpY3RvcnkuPC9wPgo8cD5Db3J5IFNwYW5nZW5iZXJnIHB1dCBTYW4gRGllZ28gYWhlYWQgdG8gc3RheSB3aXRoIGEgdGllYnJlYWtpbmcgZG91YmxlIG9mZiBDYXJsIEVkd2FyZHMgSnIuICgzLTIpIHdpdGggdHdvIG91dHMgaW4gdGhlIGVpZ2h0aCBpbm5pbmcuIEh1bnRlciBSZW5mcm9lIGhpdCBhIHR3by1ydW4gaG9tZXIgYW5kIFRyYXZpcyBKYW5rb3dza2kgYWRkZWQgYSB0d28tcnVuIHNpbmdsZSBpbiB0aGUgUGFkcmVzJiM4MjE3OyBmb3VyLXJ1biBuaW50aCBhZ2FpbnN0IFJhbmR5IFJvc2FyaW8uPC9wPgo8cD5SZW5mcm9lIGZpbmlzaGVkIHdpdGggdGhyZWUgUkJJcywgaGVscGluZyB0aGUgbGFzdC1wbGFjZSBQYWRyZXMgc2FsdmFnZSBhIHNwbGl0IG9mIHRoZSBmb3VyLWdhbWUgc2VyaWVzIGFmdGVyIHRoZXkgYmxldyBhIGZvdXItcnVuIGxlYWQgaW4gdGhlIGZpbmFsZS48L3A+CjxwPkdpYW50cyAzLCAgIERpYW1vbmRiYWNrcyAyPC9wPgo8cD5FdmFuIExvbmdvcmlhJiM4MjE3O3Mgc29sbyBob21lIHJ1biBpbiB0aGUgZWlnaHRoIGlubmluZyBsZWQgU2FuIEZyYW5jaXNjbyB0byBhIHdpbiBvdmVyIGhvc3QgQXJpem9uYS48L3A+CjxwPkxvbmdvcmlhIGRyaWxsZWQgRGlhbW9uZGJhY2tzIHJlbGlldmVyIEFyY2hpZSBCcmFkbGV5JiM4MjE3O3MgMi0yIGZhc3RiYWxsIHdpdGggb25lIG91dCBpbnRvIHRoZSBvdXRjcm9wcGluZyBvZiBzZWF0cyBpbiBsZWZ0LWNlbnRlciBmaWVsZCB0byBicmVhayBhIHRpZS4gSXQgd2FzIExvbmdvcmlhJiM4MjE3O3MgMTJ0aCBob21lIHJ1biBvZiB0aGUgc2Vhc29uLjwvcD4KPHA+VGhlIERpYW1vbmRiYWNrcyYjODIxNzsgbG9zcyBhbmQgdGhlIExvcyBBbmdlbGVzIERvZGdlcnMmIzgyMTc7IHdpbiBTdW5kYXkgY3JlYXRlZCBhIHRpZSBmb3IgZmlyc3QgcGxhY2UgYXRvcCB0aGUgTkwgV2VzdCBiZXR3ZWVuIHRoZSB0d28gdGVhbXMuPC9wPgo8cD5JTlRFUkxFQUdVRTogRG9kZ2VycyAzLCBBc3Ryb3MgMjwvcD4KPHA+QnJpYW4gRG96aWVyIGRlbGl2ZXJlZCBhIHR3by1ydW4gZG91YmxlIGluIHRoZSBmaXJzdCBpbm5pbmcgYW5kIE1hbm55IE1hY2hhZG8gaGFkIHRocmVlIGhpdHMgd2l0aCB0d28gcnVucyBzY29yZWQgYXMgaG9zdCBMb3MgQW5nZWxlcyBkZWZlYXRlZCBIb3VzdG9uLjwvcD4KPHA+V2l0aCB0aGUgRG9kZ2VycyBzdHJ1Z2dsaW5nIGZvciBvZmZlbnNlIGFnYWluc3QgdGhlIHRlYW0gdGhhdCBiZWF0IHRoZW0gaW4gbGFzdCB5ZWFyJiM4MjE3O3MgV29ybGQgU2VyaWVzLCBpdCB3YXMgdGhlIG5ldyBhZGRpdGlvbnMgd2hvIGNhbWUgdGhyb3VnaC4gTWFjaGFkbyB3YXMgYWNxdWlyZWQgZnJvbSBCYWx0aW1vcmUgZHVyaW5nIHRoZSBBbGwtU3RhciBicmVhayBhbmQgRG96aWVyIGNhbWUgb3ZlciBmcm9tIE1pbm5lc290YSBhdCBsYXN0IHdlZWsmIzgyMTc7cyB0cmFkZSBkZWFkbGluZS48L3A+Cg==