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MLB roundup: White Sox upset Yankees; Red Sox crush Marlins
Published: August 29, 2018 - 11:28 PM
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Associated Press

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