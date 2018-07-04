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Texas Rangers discover that future has arrived sooner than anticipated
Published: July 4, 2018 - 11:02 PM | Updated: July 5, 2018 - 8:02 AM
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By Stephen Hawkins

Associated Press

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