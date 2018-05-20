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NASCAR: Rule changes for All-Star race bring mixed results but high marks for effort and hope for future
Published: May 20, 2018 - 3:39 PM
By Jenna Fryer
Associated Press
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