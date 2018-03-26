NASCAR: Clint Bowyer snaps 190-race losing streak with Martinsville win

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Published: March 26, 2018 - 5:49 PM | Updated: March 26, 2018 - 6:21 PM
By Jenna Fryer
Associated Press
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