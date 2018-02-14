NASCAR: Dale Earnhardt Jr. honors father and connection to Goodyear in new ad

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Published: February 14, 2018 - 8:50 PM | Updated: February 14, 2018 - 10:46 PM
By Jenna Fryer
Associated Press
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