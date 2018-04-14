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NASCAR: Erik Jones in search of breakthrough win at Bristol
Published: April 14, 2018 - 8:50 PM
By Steve Reed
Associated Press
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