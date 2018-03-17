Home / Sports / Motorsports / NASCAR: Kevin Harvick attempting to become 13th driver to win four consecutive races
Published: March 17, 2018 - 6:35 PM
By Greg Beacham
Associated Press
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