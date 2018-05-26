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NASCAR: Kevin Harvick carries hot streak into Coca-Cola 600 at Charlotte
Published: May 26, 2018 - 3:56 PM

By Steve Reed

Associated Press

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