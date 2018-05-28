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NASCAR: Kevin Harvick, Kyle Busch out front at halfway point
Published: May 28, 2018 - 1:55 PM

By Pete Iacobelli

Associated Press

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