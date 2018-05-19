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NASCAR: Kevin Harvick picks up $1 million check with All-Star win
Published: May 19, 2018 - 11:00 PM | Updated: May 19, 2018 - 11:15 PM
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By Jenna Fryer
Associated Press
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