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NASCAR: Kurt Busch wins pole at New Hampshire Motor Speedway
Published: July 20, 2018 - 6:59 PM
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By Dan Gelston

Associated Press

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