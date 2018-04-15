Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
NASCAR: Kyle Larson leads at Bristol; race postponed to Monday
Published: April 15, 2018 - 6:13 PM
By Steve Reed
Associated Press
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Giant Eagle recalls multiple items made with romaine lettuce for potential E. coli contamination Updated April 15th, 2018 5:29 PM
Rock Hall Induction 2018: Lots of fist-pumping, uplifting moments, and a few awkward ones Updated April 15th, 2018 4:36 PM
High school notebook: Touchdown Club of Greater Akron set to hold annual banquet Monday night at Guy’s Party Center Updated April 15th, 2018 3:24 PM
Clem Caraboolad Award: Barberton’s Dave Mariola receives Coach of the Year honor April 14th, 2018 8:39 PM

THE LATEST

NBA Playoffs: Cavs’ Kyle Korver on minutes restriction; Rodney Hood gets first playoff start Today April 15th, 2018 3:35 PM
Video: Cleveland Cavs – G Kyle Korver begins NBA Playoffs on minutes restriction Updated April 15th, 2018 2:45 PM
State official: Better communication needed about Ohio’s new police department certification process Updated April 15th, 2018 12:40 PM
Fans endure extreme weather to see legends on red carpet at Rock Hall induction in Cleveland April 14th, 2018 10:23 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal