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NASCAR: Martin Truex hopes to make up some ground at Sonoma Raceway road course
Published: June 22, 2018 - 6:19 PM

By David Brandt

Associated Press

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