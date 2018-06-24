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NASCAR: Martin Truex Jr. conquers Sonoma’s road course
Published: June 24, 2018 - 6:46 PM

By Greg Beacham

Associated Press

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