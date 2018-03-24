NASCAR: Martin Truex Jr. on the pole after weather washes out Martinsville qualifying

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5NQVJUSU5TVklMTEUsIFZhLjogV2VhdGhlciB3YXNoZWQgb3V0IHF1YWxpZnlpbmcgZm9yIE5BU0NBUiYjODIxNztzIGZpcnN0IHN0b3AgdGhpcyBzZWFzb24gYXQgYSBzaG9ydCB0cmFjayBhbmQgTWFydGluIFRydWV4IEpyLiB3aWxsIHN0YXJ0IFN1bmRheSBmcm9tIHRoZSBwb2xlIGF0IE1hcnRpbnN2aWxsZSBTcGVlZHdheS48L3A+CjxwPlRoZXJlIHdhcyBubyBxdWFsaWZ5aW5nIHNlc3Npb24gYmVjYXVzZSBvZiBhIHdpbnRyeSBtaXggdGhhdCBtb3ZlZCB0aHJvdWdoIHRoZSBWaXJnaW5pYSBhcmVhIGFuZCBoYWx0ZWQgdGhlIFRydWNrIFNlcmllcyByYWNlIGFmdGVyIGp1c3QgMjMgbGFwcyBTYXR1cmRheS4gTkFTQ0FSIHBvc3Rwb25lZCB0aGUgVHJ1Y2sgUmFjZSBhbmQgc2V0IHRoZSBDdXAgZmllbGQgYnkgb3duZXImIzgyMTc7cyBwb2ludHMuPC9wPgo8cD5UaGUgVHJ1Y2sgUmFjZSBpcyBub3cgc2NoZWR1bGVkIHRvIHJlc3VtZSBhZnRlciBTdW5kYXkmIzgyMTc7cyBDdXAgZXZlbnQuPC9wPgo8cD5UcnVleCBpcyB0aGUgZGVmZW5kaW5nIEN1cCBTZXJpZXMgY2hhbXBpb24gYW5kIGlzIGNvbWluZyBvZmYgaGlzIGZpcnN0IHZpY3Rvcnkgb2YgdGhlIHNlYXNvbiBsYXN0IHdlZWsgaW4gQ2FsaWZvcm5pYS4gSGUgbGVkIGJvdGggb2YgU2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBwcmFjdGljZSBzZXNzaW9ucywgd2hpY2ggTkFTQ0FSIHdhcyBsdWNreSB0byBnZXQgaW4gYmVmb3JlIHRoZSB3ZWF0aGVyIGRpc3J1cHRlZCBpdHMgZmlyc3QgdHdvLWRheSAmIzgyMjA7ZW5oYW5jZWQgd2Vla2VuZCYjODIyMTsgb2YgdGhlIHllYXIuPC9wPgo8cD5OQVNDQVIgaXMgdHJ5aW5nIGEgbmV3IGF0dGFjayBpbiBjZXJ0YWluIG1hcmtldHMgaW4gd2hpY2ggY2FycyBhcmUgb25seSBvbiB0cmFjayBmb3IgdHdvIGRheXMgaW5zdGVhZCBvZiB0aHJlZSwgaXQgc2F2ZXMgdGVhbXMgbW9uZXkgYW5kIGdpdmVzIHRoZSBkcml2ZXJzIHRpbWUgdG8gZG8gZmFuIGV2ZW50cy48L3A+CjxwPk5BU0NBUiB3YXMgaG9wZWZ1bCB0aGUgd2VhdGhlciB3b3VsZCBjbGVhciBhbmQgYm90aCBDdXAgYW5kIFRydWNrcyBjYW4gYmUgY29tcGxldGVkIG9uIFN1bmRheS4gTmV4dCB3ZWVrZW5kIGlzIHRoZSBmaXJzdCBzY2hlZHVsZWQgYnJlYWsgZm9yIHRoZSBDdXAgU2VyaWVzIHNpbmNlIHRoZSBzZWFzb24gYmVnYW4gaW4gZWFybHkgRmVicnVhcnkgYXQgRGF5dG9uYS48L3A+CjxwPkJyYWQgS2VzZWxvd3NraSBpcyB0aGUgZGVmZW5kaW5nIHJhY2Ugd2lubmVyIGFuZCBKaW1taWUgSm9obnNvbiwgd2hvIGhhcyBvcGVuZWQgdGhpcyBzZWFzb24gaW4gYSBzbHVtcCwgbGVhZHMgYWxsIGFjdGl2ZSBkcml2ZXJzIHdpdGggbmluZSB2aWN0b3JpZXMgYXQgTWFydGluc3ZpbGxlLiBXaGVuIGFza2VkIGhvdyBoZSBjYW4gZ2V0IGEgMTB0aCB2aWN0b3J5IGF0IE1hcnRpbnN2aWxsZSwgSm9obnNvbiBxdWlwcGVkOiAmIzgyMjA7SSB0aGluayBzdXJ2aXZlIHRoZSBzbm93c3Rvcm0gYW5kIHNlZSB3aGF0IGhhcHBlbnMgd2l0aCB0aGUgd2VhdGhlci4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5NdWNoIGhhcyBiZWVuIG1hZGUgYWJvdXQgdGhlIHNsdW1wIGZvciB0aGUgc2V2ZW4tdGltZSBjaGFtcGlvbiwgd2hvIGlzIGluIGEgMjgtcmFjZSB3aW5sZXNzIHN0cmVhayBkYXRpbmcgYmFjayB0byBsYXN0IEp1bmUuIE9uZSBkcml2ZXIgd2hvIGRpZG4mIzgyMTc7dCBoYXZlIG11Y2ggc3ltcGF0aHkgZm9yIEpvaG5zb24mIzgyMTc7cyBwbGlnaHQgd2FzIEtlc2Vsb3dza2kuICYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGhhcmQgdG8gZmVlbCBiYWQgZm9yIGEgZ3V5IHdobyBoYXMgd29uIDgzIHJhY2VzLiBUaGVyZSBhcmUgYSBsb3Qgd29yc2UgcHJvYmxlbXMgZ29pbmcgb24gaW4gdGhlIHdvcmxkLCYjODIyMTsgS2VzZWxvd3NraSBzYWlkLjwvcD4K