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NASCAR: Matt Kenseth returns to capture pole for All-Star race
Published: May 18, 2018 - 8:30 PM | Updated: May 18, 2018 - 9:14 PM
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By Steve Reed
Associated Press
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