Home / Sports / Motorsports / NASCAR: Stewart-Haas Racing setting the pace in the early going in Cup Series
Published: April 7, 2018 - 7:04 PM
By Stephen Hawkins
Associated Press
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