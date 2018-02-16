NBA: 2 Kings lead World past US 155-124 in Rising Stars game

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5MT1MgQU5HRUxFUzogQnVkZHkgSGllbGQgYW5kIEJvZ2RhbiBCb2dkYW5vdmljIGdvdCB0aGUgTkJBJiM4MjE3O3MgQWxsLVN0YXIgd2Vla2VuZCBvZmYgdG8gYSBydW5uaW5nIHN0YXJ0LjwvcD4KPHA+SGllbGQgc2NvcmVkIDI5IHBvaW50cywgYW5kIGhpcyBTYWNyYW1lbnRvIEtpbmdzIHRlYW1tYXRlIHdvbiB0aGUgTVZQIGF3YXJkIHdpdGggMjYgcG9pbnRzIGFuZCBzZXZlbiAzLXBvaW50ZXJzIGluIHRoZSBXb3JsZCYjODIxNztzIDE1NS0xMjQgdmljdG9yeSBvdmVyIHRoZSBVLlMuIHRlYW0gaW4gdGhlIFJpc2luZyBTdGFycyBDaGFsbGVuZ2Ugb24gRnJpZGF5IG5pZ2h0LjwvcD4KPHA+VGhlIGFubnVhbCBzaG93Y2FzZSBvZiB0aGUgTkJBJiM4MjE3O3MgdG9wIHJvb2tpZXMgYW5kIHNlY29uZC15ZWFyIHBsYXllcnMgYWdhaW4gc2VydmVkIGFzIHRoZSBvcGVuaW5nIHRvIHRoZSB0aHJlZS1kYXkgQWxsLVN0YXIgZmVzdGl2aXRpZXMsIHdoaWNoIGFyZSBiZWluZyBoZWxkIGluIExvcyBBbmdlbGVzIGZvciB0aGUgcmVjb3JkIHNpeHRoIHRpbWUuPC9wPgo8cD5CdXQgdGhpcyBzaG93IHdhcyBoZWFkbGluZWQgYnkgdHdvIHNob290aW5nIHN0YXJzIGZyb20gdGhlIHVwc3RhdGUgcml2YWxzIG9mIHRoZSBob21ldG93biBMYWtlcnMgYW5kIENsaXBwZXJzLCB3aXRoIEhpZWxkIGFuZCBCb2dkYW5vdmljIGNvbWJpbmluZyB0byBoaXQgMTIgMy1wb2ludGVycy48L3A+CjxwPlRoZSAxMC1tYW4gQW1lcmljYW4gdGVhbSBzdHJ1Z2dsZWQgdG8ga2VlcCB1cCB3aXRoIHRoZSAxMC1tYW4gdGVhbSByZXByZXNlbnRpbmcgZXZlcnl3aGVyZSBlbHNlLCBmcm9tIENhbmFkYSB0byBDcm9hdGlhIHRvIENhbWVyb29uLiBFaWdodCBvZiB0aGUgV29ybGQmIzgyMTc7cyAxMCBwbGF5ZXJzIGhpdCBkb3VibGUgZmlndXJlcywgaW5jbHVkaW5nIDIxIGJ5IERlbnZlciYjODIxNztzIEphbWFsIE11cnJheSwgdGhlIENhbmFkaWFuIE1WUCBvZiB0aGlzIGdhbWUgbGFzdCBzZWFzb24gd2l0aCAzNiBwb2ludHMuPC9wPgo8cD5IaWVsZCwgd2hvIGlzIGZyb20gdGhlIEJhaGFtYXMsIHdpbGwgYmUgc29ycnkgdG8gc2VlIHRoZSBlbmQgb2YgaGlzIGVsaWdpYmlsaXR5IGZvciB0aGlzIGdhbWUsIGluIHdoaWNoIGhlIHNjb3JlZCAyOCBwb2ludHMgbGFzdCBzZWFzb24gaW4gTmV3IE9ybGVhbnMgYXMgYSByb29raWUgd2l0aCB0aGUgUGVsaWNhbnMuIFRoZSBzd2VldC1zaG9vdGluZyBLaW5ncyBndWFyZCBoaXQgZml2ZSAzLXBvaW50ZXJzLjwvcD4KPHA+Qm9nZGFub3ZpYywgZnJvbSBTZXJiaWEsIHdhcyBldmVuIGJldHRlciBmcm9tIGxvbmcgcmFuZ2UsIGdvaW5nIDctZm9yLTEzIG9uIDMtcG9pbnRlcnMgYW5kIGV2ZW4gYWRkaW5nIHNpeCBhc3Npc3RzIHRvIGVhcm4gTVZQIGhvbm9ycy48L3A+CjxwPkJvc3RvbiYjODIxNztzIEpheWxlbiBCcm93biBsZWQgdGhlIFUuUy4gd2l0aCAzNSBwb2ludHMgYW5kIDEwIHJlYm91bmRzLiBMYWtlcnMmIzgyMTc7IHByb21pc2luZyByb29raWUgS3lsZSBLdXptYSBhZGRlZCAyMC48L3A+CjxwPlRoZSBiaWdnZXN0IGNoZWVycyBhdCBTdGFwbGVzIENlbnRlciB3ZW50IHRvIExha2VycyB5b3VuZ3N0ZXJzIEt1em1hIGFuZCBCcmFuZG9uIEluZ3JhbSwgd2hvIGJvdGggc3VpdGVkIHVwIGZvciB0aGUgVS5TLiB0ZWFtLiBUaGUgZmFucyBhbHNvIHJvYXJlZCBmb3IgTG9uem8gQmFsbCwgd2hvIHdhcyBzZWxlY3RlZCBmb3IgdGhlIFUuUy4gcm9zdGVyIGJ1dCB1bmFibGUgdG8gcGxheSBiZWNhdXNlIG9mIGhpcyBsaW5nZXJpbmcga25lZSBpbmp1cnkuPC9wPgo8cD5JbmdyYW0sIHdobyBzY29yZWQgZWlnaHQgcG9pbnRzLCBhbmQgS3V6bWEgd2VyZSBib3RoIHBsYXlpbmcgaW4gdGhlaXIgdGhpcmQgZ2FtZSBpbiB0aHJlZSBuaWdodHMsIGluY2x1ZGluZyBhIGxvc3MgYXQgTWlubmVzb3RhIG9uIFRodXJzZGF5IG5pZ2h0LiBCdXQgdGhleSB3ZXJlIHRoZSBzdHJ1Z2dsaW5nIG1hcnF1ZWUgZnJhbmNoaXNlJiM4MjE3O3Mgb25seSByZXByZXNlbnRhdGl2ZXMgYXQgdGhlIGxhdGVzdCBBbGwtU3RhciB3ZWVrZW5kIGluIGl0cyBob21ldG93bi48L3A+CjxwPlRoZSAxNi10aW1lIE5CQSBjaGFtcGlvbiBMYWtlcnMgKDIzLTM0KSwgd2hvIGFsc28gaGFkIExhcnJ5IE5hbmNlIEpyLiBpbiB0aGUgZHVuayBjb250ZXN0IGJlZm9yZSB0cmFkaW5nIGhpbSB0byB0aGUgQ2F2YWxpZXJzLCBhcmUgbGlrZWx5IHRvIG1pc3MgdGhlIHBsYXlvZmZzIGZvciBhIHRlYW0tcmVjb3JkIGZpZnRoIGNvbnNlY3V0aXZlIHNlYXNvbi48L3A+CjxwPlRoZSBDbGlwcGVycyBhbHNvIGFyZSBsaWdodGx5IHJlcHJlc2VudGVkIGluIExBLCB3aXRoIG9ubHkgTG91IFdpbGxpYW1zIGluIHRoZSBza2lsbHMgY29tcGV0aXRpb24gYW5kIG5ld2x5IGFjcXVpcmVkIFRvYmlhcyBIYXJyaXMgaW4gdGhlIDMtcG9pbnQgY29udGVzdC48L3A+CjxwPlRoZSBXb3JsZCBqdW1wZWQgdG8gYSA3OC01OSBoYWxmdGltZSBsZWFkIHdpdGggYmFsYW5jZWQgc2NvcmluZyBhbmQgbmVhcmx5IDU2IHBlcmNlbnQgc2hvb3RpbmcuIEhpZWxkIGFuZCBCb2dkYW5vdmljIGhpdCBmb3VyIDMtcG9pbnRlcnMgYXBpZWNlIGJlZm9yZSBoYWxmdGltZS48L3A+CjxwPkpvZWwgRW1iaWlkIHByb3ZpZGVkIHRoZSB0aGlyZCBxdWFydGVyJiM4MjE3O3MgYmVzdCBoaWdobGlnaHQgd2l0aCBhIG5pbWJsZSBzcGluIG1vdmUgaW50byBhIGZlcm9jaW91cyBkdW5rIHdoaWxlIHRoZSBXb3JsZCBwYWRkZWQgaXRzIGxlYWQgb3V0IHRvIDMyIHBvaW50cyBpbiB0aGUgdGhpcmQgYW5kIDM5IGluIHRoZSBmb3VydGguPC9wPgo=