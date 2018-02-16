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NBA: 2 Kings lead World past US 155-124 in Rising Stars game
Published: February 16, 2018 - 11:21 PM | Updated: February 16, 2018 - 11:29 PM
By Greg Beacham
Associated Press
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