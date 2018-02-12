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NBA: Anthony Davis-led Pelicans beat Pistons 118-103
Published: February 12, 2018 - 11:17 PM
Associated Press
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