NBA: Bradley Beal, Marcin Gortat lead Wizards

Published: March 17, 2018 - 11:20 PM
Associated Press
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5XaXphcmRzIDEwOSwgUGFjZXJzIDEwMjwvcD4KPHA+QnJhZGxleSBCZWFsIHNjb3JlZCAxOSBwb2ludHMsIE1hcmNpbiBHb3J0YXQgaGFkIDE4IGFuZCBXYXNoaW5ndG9uIGJlYXQgdmlzaXRpbmcgSW5kaWFuYSBvbiBTYXR1cmRheSBuaWdodCBpbiBhIHBvc3NpYmxlIHBsYXlvZmYgcHJldmlldy48L3A+CjxwPldhc2hpbmd0b24gKDQwLTMwKSBlYXJuZWQgaXRzIHNlY29uZCBjb25zZWN1dGl2ZSB3aW4gdG8gbW92ZSBpbnRvIGEgdGllIHdpdGggSW5kaWFuYSBmb3IgZm91cnRoIGluIHRoZSBFYXN0ZXJuIENvbmZlcmVuY2Ugc3RhbmRpbmdzLiBUaGUgV2l6YXJkcyBhbHNvIGNsYWltZWQgdGhlIGZpcnN0IHRpZWJyZWFrZXIgYnkgdGFraW5nIHR3byBvZiB0aHJlZSBpbiB0aGUgc2Vhc29uIHNlcmllcy48L3A+CjxwPkdvcnRhdCB3YXMgNi1mb3ItOCBmcm9tIHRoZSBmaWVsZCBhbmQgYWxzbyBncmFiYmVkIGVpZ2h0IHJlYm91bmRzLiBIZSBzY29yZWQgYSB0b3RhbCBvZiAxNyBwb2ludHMgaW4gaGlzIHByZXZpb3VzIGZvdXIgZ2FtZXMuPC9wPgo8cD5SZXNlcnZlIExhbmNlIFN0ZXBoZW5zb24gbGVkIEluZGlhbmEgd2l0aCAyNSBwb2ludHMgb24gMTAtb2YtMTUgc2hvb3RpbmcuIFZpY3RvciBPbGFkaXBvIGhhZCAxOCBwb2ludHMuPC9wPgo8cD5Sb2NrZXRzIDEwNywgUGVsaWNhbnMgMTAxPC9wPgo8cD5KYW1lcyBIYXJkZW4gaGFkIDMyIHBvaW50cyBhbmQgMTEgcmVib3VuZHMsIGFuZCB2aXNpdGluZyBIb3VzdG9uIHdvbiBmb3IgdGhlIDIxc3QgdGltZSBpbiAyMiBnYW1lcy48L3A+CjxwPkhhcmRlbiYjODIxNztzIGhpZ2hsaWdodHMgaW5jbHVkZWQgaGlzIHVzdWFsIGFycmF5IG9mIGV4cGxvc2l2ZSBkcml2ZXMgYW5kIHB1bGwtdXAganVtcGVycywgaW5jbHVkaW5nIGEgMjctZm9vdCwgc3RyYWlnaHQtb24gMyB0aGF0IHB1dCB0aGUgUm9ja2V0cyB1cCBieSBuaW5lIHdpdGggMTozMSBsZWZ0LjwvcD4KPHA+Q2hyaXMgUGF1bCBhZGRlZCAyMSBwb2ludHMgYW5kIENsaW50IENhcGVsYSBoYWQgMTMgcG9pbnRzIGFuZCAxMSByZWJvdW5kcyBmb3IgdGhlIFJvY2tldHMsIHdpbm5lcnMgb2YgZm91ciBpbiBhIHJvdyBzaW5jZSB0aGVpciAxNy1nYW1lIHdpbm5pbmcgc3RyZWFrIGVuZGVkIGFnYWluc3QgVG9yb250by48L3A+CjxwPkFudGhvbnkgRGF2aXMgaGFkIDI2IHBvaW50cyBhbmQgMTMgcmVib3VuZHMsIGFuZCBKcnVlIEhvbGlkYXkgc2NvcmVkIDE5IHBvaW50cyBmb3IgTmV3IE9ybGVhbnMuPC9wPgo8cD5Hcml6emxpZXMgMTAxLCBOdWdnZXRzIDk0PC9wPgo8cD5EaWxsb24gQnJvb2tzIHNjb3JlZCAyNCBwb2ludHMsIFR5cmVrZSBFdmFucyBhZGRlZCAyMCBhbmQgaG9zdCBNZW1waGlzIHNuYXBwZWQgYSAxOS1nYW1lIGxvc2luZyBzdHJlYWsuPC9wPgo8cD5XYXluZSBTZWxkZW4gc2NvcmVkIDE2IHBvaW50cyBmb3IgdGhlIEdyaXp6bGllcyBieSBoaXR0aW5nIDYtb2YtNyBzaG90cywgaW5jbHVkaW5nIDQtb2YtNSBmcm9tIG91dHNpZGUgdGhlIGFyYy4gTWFyYyBHYXNvbCBhZGRlZCAxNCBwb2ludHMgYXMgTWVtcGhpcyB3b24gZm9yIHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIHNpbmNlIEphbi4gMjkuPC9wPgo8cD5OaWtvbGEgSm9raWMgbGVkIHRoZSBOdWdnZXRzIHdpdGggMTcgcG9pbnRzIGFuZCAxMiByZWJvdW5kcywgd2hpbGUgSmFtYWwgTXVycmF5IGZpbmlzaGVkIHdpdGggMTYgcG9pbnRzIG9uIDUtb2YtMTggc2hvb3RpbmcuIERlbnZlciBzaG90IGp1c3QgMzcgcGVyY2VudCBvdmVyYWxsIGFuZCAyNyBwZXJjZW50IGZyb20gMy1wb2ludCByYW5nZS48L3A+CjxwPktuaWNrcyAxMjQsIEhvcm5ldHMgMTAxPC9wPgo8cD5UaW0gSGFyZGF3YXkgSnIuIHNjb3JlZCAyNSBwb2ludHMgYW5kIGhvc3QgTmV3IFlvcmsgS25pY2tzIHNuYXBwZWQgYSBuaW5lLWdhbWUgbG9zaW5nIHN0cmVhay48L3A+CjxwPlRoZSBLbmlja3MgaGFkIGZpdmUgcGxheWVycyBpbiBkb3VibGUgZmlndXJlcyBpbiBpdHMgaGlnaGVzdCBzY29yaW5nIGdhbWUgb2YgdGhlIHNlYXNvbi4gRnJhbmsgTnRpbGlraW5hIGhhZCAxNSBwb2ludHMsIFRyZXkgQnVya2Ugc2NvcmVkIDE0IGFuZCBUcm95IFdpbGxpYW1zIGZpbmlzaGVkIHdpdGggMTMuPC9wPgo8cD5UaGUgS25pY2tzIG91dHNjb3JlZCB0aGUgSG9ybmV0cyA0Mi0xNyBpbiB0aGUgdGhpcmQgcXVhcnRlci4gQ2hhcmxvdHRlIHdhcyBqdXN0IDQtb2YtMjMgZnJvbSB0aGUgZmllbGQgaW4gdGhlIHBlcmlvZC48L3A+CjxwPkR3YXluZSBCYWNvbiBsZWQgdGhlIEhvcm5ldHMgd2l0aCAxNSBwb2ludHMsIGFuZCBEd2lnaHQgSG93YXJkIGZpbmlzaGVkIHdpdGggMTQgcG9pbnRzIGFuZCAxMyByZWJvdW5kcy48L3A+CjxwPk5ldHMgMTE0LCBNYXZlcmlja3MgMTA2PC9wPgo8cD5Sb25kYWUgSG9sbGlzLUplZmZlcnNvbiBzY29yZWQgMjMgcG9pbnRzLCBEJiM4MjE3O0FuZ2VsbyBSdXNzZWxsIGhhZCAyMiBhbmQgaG9zdCBCcm9va2x5biByZWNvdmVyZWQgYWZ0ZXIgYmxvd2luZyBhIGRvdWJsZS1kaWdpdCBsZWFkLjwvcD4KPHA+RGVNYXJyZSBDYXJyb2xsIGhhZCAxOSBwb2ludHMgYW5kIDEyIHJlYm91bmRzLCBhbmQgQ2FyaXMgTGVWZXJ0IGFuZCBKb2UgSGFycmlzIGVhY2ggY2hpcHBlZCBpbiAxMSBwb2ludHMgZm9yIHRoZSBOZXRzLCB3aG8gc25hcHBlZCBhIHRocmVlLWdhbWUgc2tpZC48L3A+CjxwPkRhbGxhcyByb29raWUgRGVubmlzIFNtaXRoIEpyLiBzY29yZWQgMjEgcG9pbnRzIGJ1dCBsZWZ0IHdpdGggMzozMCByZW1haW5pbmcgaW4gdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIgYWZ0ZXIgc3ByYWluaW5nIGhpcyBsZWZ0IGFua2xlLiBEd2lnaHQgUG93ZWxsIGhhZCAxOCBwb2ludHMgYW5kIHJlc2VydmUgWW9naSBGZXJyZWxsIGhhZCAxMiBwb2ludHMgYW5kIDEyIGFzc2lzdHMgZm9yIHRoZSBNYXZlcmlja3MuPC9wPgo8cD5CdWNrcyAxMjIsIEhhd2tzIDExNzwvcD4KPHA+R2lhbm5pcyBBbnRldG9rb3VubXBvIGhhZCAzMyBwb2ludHMgYW5kIDEyIHJlYm91bmRzLCBLaHJpcyBNaWRkbGV0b24gYWRkZWQgMjMgcG9pbnRzIGFuZCBob3N0IE1pbHdhdWtlZSBoZWxkIG9uIGZvciB0aGUgd2luLjwvcD4KPHA+VGhlIEJ1Y2tzIGZpbmlzaGVkIG9mZiB0aGUgRWFzdGVybiBDb25mZXJlbmNlJiM4MjE3O3Mgd29yc3QgdGVhbSB3aXRoIGEgZ2FtZS1lbmRpbmcgMTEtNSBydW4sIHB1c2hpbmcgdGhlIHBhY2UgYWZ0ZXIgdGhlIEhhd2tzIGxvc3QgYmFsbC1oYW5kbGVyIERlbm5pcyBTY2hyb2Rlci4gPC9wPgo8cD5UaGUgZ3VhcmQgZm91bGVkIG91dCB3aXRoIDI6NDYgbGVmdCwgYW5kIHdhcyBjYWxsZWQgZm9yIGEgdGVjaG5pY2FsIGZvdWwgYWZ0ZXIgZXhjaGFuZ2luZyB3b3JkcyB3aXRoIGFuIG9mZmljaWFsIG9uIHRoZSB3YXkgdG8gdGhlIHNpZGVsaW5lLjwvcD4KPHA+Tk9URUJPT0s6IFR3byBTdW5zIGZpbmVkPC9wPgo8cD5UaGUgTkJBIGZpbmVkIFBob2VuaXggU3VucyBmb3J3YXJkcyBNYXJxdWVzZSBDaHJpc3MgYW5kIEphcmVkIER1ZGxleSAkMjUsMDAwIGFwaWVjZSBmb3IgdGhlaXIgcm9sZXMgaW4gYW4gYWx0ZXJjYXRpb24gZHVyaW5nIGEgZ2FtZSBhZ2FpbnN0IHRoZSBVdGFoIEphenouIFRoZSBwdW5pc2htZW50IHN0ZW1zIGZyb20gdGhlIFN1bnMmIzgyMTc7IGdhbWUgVGh1cnNkYXkgbmlnaHQgaW4gU2FsdCBMYWtlIENpdHkuPC9wPgo=
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvY2F2cy9jYXZhbGllcnMtMTE0LWJ1bGxzLTEwOS1sZWJyb24tamFtZXMtc2NvcmVzLTMzLXBvaW50cy1pbi1hbm90aGVyLXRyaXBsZS1kb3VibGUiPkNhdmFsaWVycyAxMTQsIEJ1bGxzIDEwOTogTGVCcm9uIEphbWVzIHNjb3JlcyAzMyBwb2ludHMgaW4gYW5vdGhlciB0cmlwbGUtZG91YmxlPC9hPjwvcD48L2Rpdj48L2Rpdj4=
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)