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NBA: Chris Paul leads Rockets to win over Jazz with playoff career-high 41 points
Published: May 8, 2018 - 10:53 PM | Updated: May 8, 2018 - 11:03 PM
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