NBA: Curry out at least three weeks but could be ready for playoffs

Published: March 24, 2018 - 11:10 PM | Updated: March 24, 2018 - 11:19 PM
Associated Press Stephen Curry will miss at least three weeks with a sprained left knee, meaning the Golden State Warriors will be without their do-everything point guard and second-leading scorer for the rest of the regular season. Curry could be back at the start of the playoffs next month if all goes well in rehabbing his latest injury. An MRI on Saturday showed a Grade 2 sprain of his medial collateral ligament and the team said Curry would be re-evaluated in three weeks — that would be April 14 and a possible Game 1 of the playoffs for Golden State. The two-time MVP had returned from a six-game absence after his latest right ankle injury Friday night only to injure his left knee. In the third quarter of a victory against Atlanta, center JaVale McGee fell into him. Curry hobbled off the court grimacing, sat on the bench and put his head down.
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