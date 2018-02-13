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NBA: DeRozan scores 27, Raptors hold off Heat 115-112
Published: February 13, 2018 - 11:25 PM
Associated Press
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