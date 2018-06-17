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NBA Draft: Risk vs. reward: Porter’s NBA Draft spot anyone’s guess
Published: June 17, 2018 - 7:06 PM
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By Tim Reynolds

Associated Press

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