Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
NBA: Embiid scores 23, 76ers top Heat 128-108 for 2-1 series lead
Published: April 19, 2018 - 11:15 PM | Updated: April 19, 2018 - 11:52 PM
Full Screen Linked Image
Associated Press
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

MLB roundup: Tigers beat Orioles 13-8; Yankees edge Blue Jays 4-3; Astros defeat Mariners 9-2 April 19th, 2018 11:03 PM
Golf roundup: Grayson Murray takes early 1-shot lead at Valero Texas Open April 19th, 2018 11:01 PM
Sports news roundup, April 19: Capitals top Blue Jackets April 19th, 2018 10:42 PM
High school scores, summaries and schedules — April 19th, 2018 10:41 PM

THE LATEST

2018 Browns schedule: Season opens at home with Todd Haley’s reunion against Steelers and features two NFL Network games April 19th, 2018 8:00 PM
17 Stark school districts join forces for countywide levy to support mental health, safety in schools April 19th, 2018 7:33 PM
Things to Do, April 20: Sierra Hull; woodcock walk; ‘Whose Line’ comics; Shakespeare scavenger hunt April 19th, 2018 6:59 PM
J.C. Penney to host college Suit Up event at Chapel Hill Mall store April 19th, 2018 6:57 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal