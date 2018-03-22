NBA: Harden scores 10 in OT to lift Rockets over Pistons 100-96

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5Sb2NrZXRzIDEwMCwgUGlzdG9ucyA5NjwvcD4KPHA+SmFtZXMgSGFyZGVuIHNjb3JlZCAyMSBwb2ludHMsIGluY2x1ZGluZyAxMCBvZiBob3N0IEhvdXN0b24mIzgyMTc7cyAxMiBwb2ludHMgaW4gb3ZlcnRpbWUsIHRvIHNoYWtlIG9mZiBhIHRvdWdoIGZvdXIgcXVhcnRlcnMgYW5kIGxpZnQgdGhlIFJvY2tldHMgdG8gYSB2aWN0b3J5IG92ZXIgRGV0cm9pdCBvbiBUaHVyc2RheSBuaWdodC48L3A+CjxwPkFmdGVyIGdvaW5nIDItb2YtMTYgaW4gcmVndWxhdGlvbiwgaW5jbHVkaW5nIG1pc3NpbmcgYSBzaG90IHRoYXQgd291bGQgaGF2ZSB3b24gaXQsIEhhcmRlbiB3YXJtZWQgdXAgaW4gb3ZlcnRpbWUuIEhlIHB1dCBIb3VzdG9uIHVwIHdpdGggYSBiYXNrZXQgZWFybHkgaW4gdGhlIHBlcmlvZCBiZWZvcmUgbWFraW5nIGl0IDkzLTkwIG9uIGEgdGhyZWUtcG9pbnQgcGxheSBhZnRlciBhIGJhc2tldCBieSBBbmRyZSBEcnVtbW9uZC4gSGUgYWRkZWQgdGhyZWUgZnJlZSB0aHJvd3Mgd2l0aCBhYm91dCBhIG1pbnV0ZSBsZWZ0IGJlZm9yZSBQLkouIFR1Y2tlciYjODIxNztzIHRpcC1pbiBtYWRlIGl0IDk4LTkwIHdpdGggMjEgc2Vjb25kcyB0byBwbGF5LjwvcD4KPHA+SGFyZGVuIG1pc3NlZCBib3RoIGZyZWUgdGhyb3dzIGFmdGVyIGEgMy1wb2ludGVyIGJ5IElzaCBTbWl0aCB3aXRoIDQuMiBzZWNvbmRzIGxlZnQsIGJ1dCB0aGUgUm9ja2V0cyBoZWxkIG9uIHRvIGV4dGVuZCB0aGVpciB3aW5uaW5nIHN0cmVhayB0byBzZXZlbiBnYW1lcy48L3A+CjxwPlBlbGljYW5zIDEyOCwgTGFrZXJzIDEyNTwvcD4KPHA+QW50aG9ueSBEYXZpcyBjYXBwZWQgYSAzMy1wb2ludCBwZXJmb3JtYW5jZSB3aXRoIHR3byBjbHV0Y2ggZnJlZSB0aHJvd3MgYW5kIGEgZ2FtZS1zZWFsaW5nIHN0ZWFsIGluIHRoZSBmaW5hbCBzZWNvbmRzLCBSYWpvbiBSb25kbyBoYWQgMjQgcG9pbnRzIGFuZCAxMCBhc3Npc3RzLCBhbmQgaG9zdCBOZXcgT3JsZWFucyBlcmFzZWQgYW4gMTEtcG9pbnQsIGZvdXJ0aC1xdWFydGVyIGRlZmljaXQgdG8gYmVhdCBMb3MgQW5nZWxlcy48L3A+CjxwPlJvbmRvIHNjb3JlZCAxMiBvZiBoaXMgcG9pbnRzIGluIHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlciwgd2hlbiB0aGUgUGVsaWNhbnMgY291bGQgbm90IGhhdmUgYmVlbiBibGFtZWQgaWYgdGhleSBoYWQgZmFkZWQsIGdpdmluZyB0aGV5IHdlcmUgcGxheWluZyBmb3IgdGhlIGZpZnRoIHRpbWUgaW4gc2l4IG5pZ2h0cy48L3A+CjxwPkluc3RlYWQsIHRoZXkgcHJvZHVjZWQgYSByaXZldGluZyByYWxseSB0aGF0IHB1bGxlZCB0aGVtIGludG8gZm91cnRoIHBsYWNlIGluIHRoZSBXZXN0ZXJuIENvbmZlcmVuY2Ugd2l0aCBuaW5lIGdhbWVzIGxlZnQgaW4gdGhlIHJlZ3VsYXIgc2Vhc29uLiA8L3A+CjxwPjc2ZXJzIDExOCwgTWFnaWMgOTg8L3A+CjxwPkpvZWwgRW1iaWlkIGhhZCAxNyBwb2ludHMgYW5kIG5pbmUgcmVib3VuZHMgaW4ganVzdCAyMCBtaW51dGVzIGFuZCBzdXJnaW5nIFBoaWxhZGVscGhpYSBtb3ZlZCBjbG9zZXIgdG8gYSBwbGF5b2ZmIGJlcnRoIHdpdGggYSB2aWN0b3J5IG92ZXIgaG9zdCBPcmxhbmRvLjwvcD4KPHA+RXJzYW4gSWx5YXNvdmEgc2NvcmVkIDE4IHBvaW50cywgbGVhZGluZyBzaXggUGhpbGFkZWxwaGlhIHBsYXllcnMgaW4gZG91YmxlIGZpZ3VyZXMgYXMgdGhlIDc2ZXJzICg0MS0zMCkgd29uIHRoZWlyIGZpZnRoIHN0cmFpZ2h0IGFuZCBjbGluY2hlZCB0aGVpciBmaXJzdCBub25sb3Npbmcgc2Vhc29uIGluIHNpeCB5ZWFycy4gUm9iZXJ0IENvdmluZ3RvbiBhbmQgTWFyY28gQmVsaW5lbGxpIGFkZGVkIDE1IHBvaW50cy48L3A+CjxwPlJvZG5leSBQdXJ2aXMgY2FtZSBvZmYgdGhlIGJlbmNoIHRvIHNjb3JlIDE5IHBvaW50cyBmb3IgdGhlIE1hZ2ljLjwvcD4KPHA+SG9ybmV0cyAxNDAsIEdyaXp6bGllcyA3OTwvcD4KPHA+S2VtYmEgV2Fsa2VyIHNjb3JlZCA0NiBwb2ludHMgYW5kIG1hZGUgMTAgMy1wb2ludGVycywgYW5kIGhvc3QgQ2hhcmxvdHRlIHJvbGxlZCB0byB0aGUgbW9zdCBsb3BzaWRlZCB2aWN0b3J5IGluIGZyYW5jaGlzZSBoaXN0b3J5IGJ5IGJlYXRpbmcgTWVtcGhpcy48L3A+CjxwPldhbGtlciBoYWQgdGhlIG5pbnRoIDQwLXBvaW50IGdhbWUgb2YgaGlzIGNhcmVlciBhcyB0aGUgSG9ybmV0cyBlYXNpbHkgb3ZlcmNhbWUgdGhlIGFic2VuY2Ugb2YgdGhlIHN1c3BlbmRlZCBEd2lnaHQgSG93YXJkLiBUaGUgQWxsLVN0YXIgZ3VhcmQgaGl0IDEzLW9mLTE4IHNob3RzIG92ZXJhbGwsIGluY2x1ZGluZyAxMC1vZi0xNCBvbiAzLXBvaW50ZXJzLCBhbmQgd2FzIDEwLW9mLTEwIG9uIGZyZWUgdGhyb3dzIGluIDI4IG1pbnV0ZXMuPC9wPgo8cD5OT1RFQk9PSzogPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1RoZSBNaWx3YXVrZWUgQnVja3Mgc2F5IEdpYW5uaXMgQW50ZXRva291bm1wbyBpcyBkb3VidGZ1bCBmb3IgRnJpZGF5IG5pZ2h0JiM4MjE3O3MgZ2FtZSBhZ2FpbnN0IHRoZSBDaGljYWdvIEJ1bGxzIHdpdGggYSBzcHJhaW5lZCByaWdodCBhbmtsZS48L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VGhlIENoaWNhZ28gQnVsbHMgc2F5IGd1YXJkIEFudG9uaW8gQmxha2VuZXkgd2lsbCBtaXNzIHRoZSByZW1haW5kZXIgb2YgdGhlIHNlYXNvbiBiZWNhdXNlIG9mIGEgYnJva2VuIGJvbmUgaW4gaGlzIGxlZnQgd3Jpc3QuPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1RoZSBnYW1lIGJldHdlZW4gdGhlIGhvc3QgU2FjcmFtZW50byBLaW5ncyBhbmQgQXRsYW50YSBIYXdrcyBzdGFydGVkIGFmdGVyIGEgMTktbWludXRlIGRlbGF5IGR1ZSB0byBwcm90ZXN0ZXJzIHdobyB3ZXJlIGxvY2tlZCBhcm0taW4tYXJtIHN1cnJvdW5kaW5nIGVudHJhbmNlcyB0byBHb2xkZW4xIENlbnRlci48L3A+Cg==