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NBA: Hood scores 30, Jazz win 6th straight, 133-109 over Pelicans
Published: February 5, 2018 - 11:26 PM
Associated Press
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