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NBA: Kawhi Leonard goes to Raptors, DeMar DeRozan goes to Spurs
Published: July 18, 2018 - 5:42 PM

By Tim Reynolds

Associated Press

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