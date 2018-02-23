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NBA: Kyrie Irving scores 18 as Celtics beat Pistons 110-98; Bucks defeat Raptors 122-119
Published: February 23, 2018 - 11:34 PM
Associated Press
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