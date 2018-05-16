Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
NBA: LeBron among MVP finalists
Published: May 16, 2018 - 11:03 PM | Updated: May 16, 2018 - 11:24 PM
Associated Press Houston’s James Harden, Cleveland’s LeBron James and Anthony Davis of New Orleans are the finalists for the NBA’s MVP award. Harden, who led the league in scoring, has twice been a runner-up for the award, including last year when Russell Westbrook won. James has won the MVP award four times. The three finalists for the individual awards were announced Wednesday. The winners will be announced on June 25 in Santa Monica, California during the NBA Awards show. Davis was also a finalist for Defensive Player of the Year, along with Utah’s Rudy Gobert and Philadelphia center Joel Embiid. Rookie of the Year finalists were Donovan Mitchell, Utah; Ben Simmons, Philadelphia; Jayson Tatum, Boston. Coach of the Year finalists were Dwane Casey, Toronto; Quin Snyder, Utah; Brad Stevens, Boston. Sixth Man finalists were Eric Gordon, Houston; Fred VanVleet, Toronto; Lou Williams, Clippers. Most Improved Player finalists were Clint Capela, Houston; Spencer Dinwiddie, Brooklyn; Victor Oladipo, Indiana.
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Sports news roundup, May 16: Jim Calhoun looks at Div. III school May 16th, 2018 11:19 PM
MLB roundup: Bartolo Colon leads Rangers to 5-1 win over Mariners; Blue Jays crush Mets 12-1 May 16th, 2018 11:04 PM
NBA: LeBron among MVP finalists May 16th, 2018 11:03 PM
Thunder 5, RubberDucks 4: Thunder rally from 3-1 deficit to sink Ducks May 16th, 2018 10:47 PM

THE LATEST

Things to Do, May 17: ‘Liaisons’ final weekend; try for free burritos; new dance works; four bands at Rialto; garden swap May 16th, 2018 10:14 PM
New Summit County police, fire outreach fund launches May 16th, 2018 7:13 PM
Man found shot multiple times at East Akron intersection Tuesday night May 16th, 2018 6:59 PM
President of Akron elementary school PTA faces theft charges May 16th, 2018 6:22 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal